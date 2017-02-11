Номенклатура понимает, что Лукашенко уже пенсионер 33 11.02.2017, 10:11

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Вчерашнее совещание у Лукашенко эксперты назвали «совершенно пустым».

На совещании по актуальным вопросам развития экономики 10 февраля Лукашенко потребовал сбалансированного развития и поиска новых точек роста экономики Беларуси.

— Сейчас, когда меняется цивилизационная модель развития от экономики капитала к экономике человека, никакой опыт не поможет, — заявил в интервью «Завтра твоей страны» руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико .

Эксперт считает совершенно пустым совещание в составе экспертов, которые раньше участвовали в проведении социально-экономической политики в Беларуси.

— Экономике необходимы коренные изменения: жесткая экономия и максимальное стимулирование предпринимательской активности, любого желания работать, создавать свой бизнес.

«Возраст правительства должен быть в пределах 35-40 лет»

По словам эксперта, будущих премьеров стоит поискать в университетах.

— Возраст команды правительства должен быть в пределах 35-40 лет. Разумеется, им нужны будут играющие тренеры, — поясняет экономист.

По мнению Леонида Заико, участники совещания у Лукашенко ничего не придумают, кроме доверительного управления и приватизации:

— Номенклатура жаждет приватизации. Она понимает, что Лукашенко уже пенсионер. Дети кричат дома: «Где мой заводик, папа?».

«Первое — правительство подает в отставку»

Глава Беларуси ставит задачи, которые невыполнимы одновременно: социальное равенство и нестандартные решения, считает экономист и предлагает свой вариант нестандартных действий для экономики страны.

— Первое — правительство подает в отставку. Второе — сокращается на 30 % аппарат правительства. Третье — полностью распродается весь автотранспорт, который принадлежит Совмину, — говорит Леонид Заико.

Кроме того, считает эксперт, следует на 40 % сократить зарплату чиновникам, начиная с премьер-министра и заканчивая руководителями управлений.

— Ребята, вы сидели, руками водили, а у нас ВВП в долларовом эквиваленте сократился на 40% за два года. Поэтому сокращаем вам зарплату. Если кто-то останется после этого — ради Бога!

«Ни один профессионал при падении производства не будет увеличивать налоги»

Лукашенко заявил, что в разные периоды использовались разными методами и инструментами развития экономики – консервативными и либеральными. Он предложил, исходя из того, что истина посередине, договориться и найти некие компромиссы. Может ли быть компромисс между либералами и консерваторами?

— Если посмотреть на лица наших бывших министров и считать, что это был консервативный путь – это слишком по-научному. Это как смотреть на нынешних и говорить, что они либералы. Беларуси нужны не консерваторы и не либералы, а просто профессиональный подход. Ни один профессионал в условиях падения ВВП и производства не будет увеличивать налоги. Ни один профессионал не будет вводить абсолютно кондовые правила по социальному иждивенчеству. Ни один профессионал не будет тормозить собственный бизнес и поощрять китайский.

«Предприятия в нашей стране занимаются чем угодно, но не зарабатыванием денег»

По мнению старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба, проблема белорусской экономики заключается в отсутствии элементарной экономической логики.

— Экономика в целом будет эффективной, когда предприятия станут решать свою основную и, по сути, единственную задачу — зарабатывать деньги. И неважно, о частном или государственном секторе идет речь, — подчеркивает финансовый эксперт.

А в Беларуси предприятия занимаются чем угодно: решают социальные задачи и проблемы с занятостью, содержат социальную инфраструктуру, поддерживают колхозы, возят людей на поля.

— Одну задачу они не решают — зарабатывать деньги, — подчеркивает Вадим Иосуб. — Если предприятия не имеют прибыли, а генерируют убытки, это говорит о том, что ресурсы в экономике распределяются неэффективно.

И никаких нестандартных решений тут не надо, убежден Вадим Иосуб. Решение стандартное, рутинное, хорошо известное, прописано в рекомендациях Всемирного банка и МВФ.

— Нестандартным оно является в головах людей, которые не понимают функционирования экономики, — подчеркивает эксперт.

Международные финансовые организации рекомендуют простые вещи: предприятия должны быть эффективными и зарабатывать деньги. В этом случае экономика будет процветать, а народ богатеть.

— Если предприятие устойчиво не может зарабатывать, а тратит деньги, оно делает беднее бюджет и население. С таким предприятием надо что-то делать – реструктуризировать, банкротить. Это — ликбез, — говорит Вадим Иосуб.

В мире банкротство предприятия считается вполне обыденным мероприятием, как и смена неэффективного собственника на эффективного.

— В нашей ситуации тяжело проводить реструктуризацию крупных предприятий, поскольку в «социально ориентированном государстве» нет социальной защиты населения. Более того, ситуация уникальна: везде безработных защищают, а у нас они должны платить налог за то, что остались без работы, — напоминает эксперт.

По мнению Вадима Иосуба, в Беларуси надо как можно более оперативно создавать систему соцзащиты безработных и переобучения кадров, которые будут высвобождаться, а также радикально решать вопросы с неэффективными предприятиями.