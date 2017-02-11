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Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме

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  • 11.02.2017, 10:29
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Беата Шидло

В кортеж главы правительства врезался Fiat, за рулем которого находился 20-летний водитель.

Автомобиль из кортежа премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в аварию в городе Освенциме, который находится под Краковом. Об этом сообщают польские СМИ.

Как сообщил официальный представитель местной полиции, по предварительной информации, в кортеж главы правительства врезался Fiat, за рулем которого находился 20-летний водитель. ДТП произошло при выполнении обгона. От удара машина, в которой находилась Шидло, вылетела с дороги и врезалась в дерево. Полиция устанавливает, кто виноват в произошедшем.

Глава правительства Польши получила в ДТП травмы и была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы. Также травму получили два сотрудника охраны премьер-министра.

— Премьер-министр Беата Шидло проходит контрольное обследование в одной из больниц, к счастью, ничего серьезного с ней не произошло, — рассказал пресс-секретарь правительства Рафал Бохенек.

Как позже сообщило агентство РАР, главу правительства Польши для дальнейшего обследования доставили на вертолете в Военный медицинский институт в Варшаве.


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