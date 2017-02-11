закрыть
11 февраля 2017, суббота, 12:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как сделать Минск похожим на Мюнхен

9
  • 11.02.2017, 10:41
  • 3,632
Фото: kp.by

Какие интересные «фишки» мы могли бы перенять у практичных и педантичных немцев?

Специалисты говорят, что скоро автомобилизация Минска достигнет такого уровня, что у нас начнутся московские пробки. И стараются принять меры заранее: меняют схему движения, режим работы светофоров, расширяют дороги, строят парковки… Ориентируются в том числе и на опыт европейских стран - там многое уже сделано так, как нужно нам.

Kp.by поинтересовалась, на какие города нам равняться, какие фишки перенять? Движение во многих европейских городах продумано лучше, чем в Минске, но каждый из них - индивидуальность. Хотя эксперты все же выбрали один, похожий с белорусской столицей.

- Минск похож на Мюнхен, в уличной структуре эти города имеют много общего, - считает эксперт по дорожному движению, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - Сравнимы масштабы: в Минске живет 1,9 миллиона человек, в Мюнхене - 1,5 миллиона. Река Свислочь разделяет Минск на две части примерно так же, как река Изар разрезает Мюнхен.

Похожа и структура улично-дорожной сети - оба города имеют радиально-кольцевую структуру. В Минске сейчас три основных кольца. Первое кольцо - центральное - образовано проспектом Машерова, Домашевским переулком (с планируемым продолжением), улицей Толстого. Второе кольцо - это улицы Сурганова и Орловская, проспекты Пушкина и Жукова, Аэродромная и Ванеева. Третьего кольца пока нет - оно пока в фрагментах и планах. Замыкает все это дело МКАД.

- А вот МКАД-2 к Минску, к сожалению, пока никакого отношения не имеет, - считает Юрий Важник. - Это кольцо расположено далековато от города. Никто не поедет, например, из Уручья в Тарасово через МКАД-2. На мой взгляд, его нужно было проектировать и строить ближе - до Минского моря, а сейчас надо нагружать логистическими и промышленными комплексами.

Радиусы, а иногда диаметры в структуре Минска - это улицы и проспекты, которые соединяют центр с окраинами. Например, Притыцкого, Тимирязева, Победителей, Независимости, Партизанский, Маяковского, Дзержинского...

Что же нужно сделать, чтобы улучшить движение в белорусской столице, взяв за пример столицу немецкой Баварии? Вот что советуют специалисты.

Минск
Источник: kp.by

1. Перекрыть центр

- В любом городе должен быть исторический центр, без автомобильного движения или только с общественным транспортом, - говорит Юрий Важник. - Такое «историческое ядро» для минчан и туристов. У нас оно очень маленькое - диаметр всего полкилометра. Для сравнения: в Мюнхене - 1,4 км, в Вене - 1,5 км. Центральное ядро - пешеходная зона, место для туристов, тут должны быть кафе и рестораны, галереи и музеи.

Перекрыв некоторые центральные улицы, ядро в Минске можно увеличить, а транспортные потоки будут перераспределены другими средствами. Один из главных кандидатов на смену роли с чумазой транспортной магистрали на красивую и выгодную пешеходную зону - улица Немига - река Немига - наш пока невостребованный тысячелетний бренд.

Мюнхен
Источник: kp.by

2. Строить уличные магистрали в «полусредних» местах

Свислочь разделяет Минск на две части так же, как Изар разрезает Мюнхен.

- По срезу реки очень удобно отслеживать распределение автомобильного трафика, - рассказал Юрий Важник. - С количеством мостов у нас проблем нет. Но если провести анализ мест, в которых мосты расположены - ситуация в Минске будет сильно отличаться от Мюнхена и других европейских городов. У нас все движение сфокусировано в центре до второго кольца или на МКАД. В то время как правильный вариант - в так называемых «полусредних» местах, то есть не в центре, но и не на окраине. Идеально было бы строительство третьего транспортного кольца, которое расположилось бы между вторым кольцом и МКАД.

3. «Навязать узлов» и отодвинуть их от центра

В Минске все радиальные улицы упираются в центр (или даже идут транзитом через него) и уходят в другую сторону города. Так быть не должно. Специалисты советуют «навязать узлов» подальше от центра:

- Нужно построить развязки и организовать движение так, чтобы поток машин не стекался в центр, а удобно объезжал его, - считает Юрий Важник. - В Минске есть два хороших примера. Долгиновский тракт, который по задумке должен упираться в Орловскую, а еще лучше - в будущее третье транспортное кольцо. И Логойский тракт, который не идет в центр, а перераспределяет транспортный поток и исчезает. Подобное решение просится на большинстве радиальных магистралей: не давать транспорту проезжать в центр, а удобно перераспределить поток на второе кольцо.

4. Заменить «клеверные» развязки на «макаронные»

Специалисты в области дорожного трафика считают, что наши развязки слишком упрощенные.

- Нужно сказать «нет» в городе классическим развязкам в форме клеверного листа, - считает Важник. - Они у нас применены везде, но это не городской вариант. Самый большой минус - они удобны только для прямого движения. При большом количестве желающих съехать или заехать на развязку возникает эффект переплетения потоков с низкой пропускной способностью. Нужны развязки нового типа, мы их в шутку называем «макаронами» - это когда потоки транспорта идут в определенные каналы и уже не переплетаются. В Мюнхене и других городах оставшиеся клеверные листы безжалостно перестраиваются.

Специалисты считают, что эффективную развязку невозможно построить из прямых балок - а именно такая технология применяется у нас. Развязки сложной формы, с полукруглыми эстакадами надо строить методом монолитного железобетона.

Развязки сложной формы, с полукруглыми эстакадами надо строить методом монолитного железобетона
Фото с сайта: kp.by

5. Построить объездные транзитные дороги-дублеры

Специалисты в шутку показывают готовый белорусский пример: так сделали в деревне Заболотье в трех километрах от МКАД, это за поселком Дроздово. При ремонте дороги, которая проходила через обычную деревеньку, решили проложить дорогу в обход нее и пустить там весь транзитный трафик.

Хороший пример объездной дороги - так сделали в деревне Заболотье
Фото с сайта: kp.by

- Такое решение просится во многих районах Минска, несравнимых с маленькой деревней, - рассказал Юрий Важник. - На улице Маяковского, Притыцкого, Дзержинского после расширения дороги буквально разрезали жилые районы на части. Гораздо эффективнее и дешевле было бы, как в Заболотье - обойти жилье вдоль железной дороги или других неудобиц. К тому же с помощью развязок через железную дорогу можно было заложить основу третьего кольца. Еще одним бонусом была бы разгрузка центра от сквозного движения по Немиге и Свердлова.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет