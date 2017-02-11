Как сделать Минск похожим на Мюнхен 9 11.02.2017, 10:41

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Фото: kp.by

Какие интересные «фишки» мы могли бы перенять у практичных и педантичных немцев?

Специалисты говорят, что скоро автомобилизация Минска достигнет такого уровня, что у нас начнутся московские пробки. И стараются принять меры заранее: меняют схему движения, режим работы светофоров, расширяют дороги, строят парковки… Ориентируются в том числе и на опыт европейских стран - там многое уже сделано так, как нужно нам.

Kp.by поинтересовалась, на какие города нам равняться, какие фишки перенять? Движение во многих европейских городах продумано лучше, чем в Минске, но каждый из них - индивидуальность. Хотя эксперты все же выбрали один, похожий с белорусской столицей.

- Минск похож на Мюнхен, в уличной структуре эти города имеют много общего, - считает эксперт по дорожному движению, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - Сравнимы масштабы: в Минске живет 1,9 миллиона человек, в Мюнхене - 1,5 миллиона. Река Свислочь разделяет Минск на две части примерно так же, как река Изар разрезает Мюнхен.

Похожа и структура улично-дорожной сети - оба города имеют радиально-кольцевую структуру. В Минске сейчас три основных кольца. Первое кольцо - центральное - образовано проспектом Машерова, Домашевским переулком (с планируемым продолжением), улицей Толстого. Второе кольцо - это улицы Сурганова и Орловская, проспекты Пушкина и Жукова, Аэродромная и Ванеева. Третьего кольца пока нет - оно пока в фрагментах и планах. Замыкает все это дело МКАД.

- А вот МКАД-2 к Минску, к сожалению, пока никакого отношения не имеет, - считает Юрий Важник. - Это кольцо расположено далековато от города. Никто не поедет, например, из Уручья в Тарасово через МКАД-2. На мой взгляд, его нужно было проектировать и строить ближе - до Минского моря, а сейчас надо нагружать логистическими и промышленными комплексами.

Радиусы, а иногда диаметры в структуре Минска - это улицы и проспекты, которые соединяют центр с окраинами. Например, Притыцкого, Тимирязева, Победителей, Независимости, Партизанский, Маяковского, Дзержинского...

Что же нужно сделать, чтобы улучшить движение в белорусской столице, взяв за пример столицу немецкой Баварии? Вот что советуют специалисты.

Минск

Источник: kp.by

1. Перекрыть центр

- В любом городе должен быть исторический центр, без автомобильного движения или только с общественным транспортом, - говорит Юрий Важник. - Такое «историческое ядро» для минчан и туристов. У нас оно очень маленькое - диаметр всего полкилометра. Для сравнения: в Мюнхене - 1,4 км, в Вене - 1,5 км. Центральное ядро - пешеходная зона, место для туристов, тут должны быть кафе и рестораны, галереи и музеи.

Перекрыв некоторые центральные улицы, ядро в Минске можно увеличить, а транспортные потоки будут перераспределены другими средствами. Один из главных кандидатов на смену роли с чумазой транспортной магистрали на красивую и выгодную пешеходную зону - улица Немига - река Немига - наш пока невостребованный тысячелетний бренд.

Мюнхен

Источник: kp.by

2. Строить уличные магистрали в «полусредних» местах

Свислочь разделяет Минск на две части так же, как Изар разрезает Мюнхен.

- По срезу реки очень удобно отслеживать распределение автомобильного трафика, - рассказал Юрий Важник. - С количеством мостов у нас проблем нет. Но если провести анализ мест, в которых мосты расположены - ситуация в Минске будет сильно отличаться от Мюнхена и других европейских городов. У нас все движение сфокусировано в центре до второго кольца или на МКАД. В то время как правильный вариант - в так называемых «полусредних» местах, то есть не в центре, но и не на окраине. Идеально было бы строительство третьего транспортного кольца, которое расположилось бы между вторым кольцом и МКАД.

3. «Навязать узлов» и отодвинуть их от центра

В Минске все радиальные улицы упираются в центр (или даже идут транзитом через него) и уходят в другую сторону города. Так быть не должно. Специалисты советуют «навязать узлов» подальше от центра:

- Нужно построить развязки и организовать движение так, чтобы поток машин не стекался в центр, а удобно объезжал его, - считает Юрий Важник. - В Минске есть два хороших примера. Долгиновский тракт, который по задумке должен упираться в Орловскую, а еще лучше - в будущее третье транспортное кольцо. И Логойский тракт, который не идет в центр, а перераспределяет транспортный поток и исчезает. Подобное решение просится на большинстве радиальных магистралей: не давать транспорту проезжать в центр, а удобно перераспределить поток на второе кольцо.

4. Заменить «клеверные» развязки на «макаронные»

Специалисты в области дорожного трафика считают, что наши развязки слишком упрощенные.

- Нужно сказать «нет» в городе классическим развязкам в форме клеверного листа, - считает Важник. - Они у нас применены везде, но это не городской вариант. Самый большой минус - они удобны только для прямого движения. При большом количестве желающих съехать или заехать на развязку возникает эффект переплетения потоков с низкой пропускной способностью. Нужны развязки нового типа, мы их в шутку называем «макаронами» - это когда потоки транспорта идут в определенные каналы и уже не переплетаются. В Мюнхене и других городах оставшиеся клеверные листы безжалостно перестраиваются.

Специалисты считают, что эффективную развязку невозможно построить из прямых балок - а именно такая технология применяется у нас. Развязки сложной формы, с полукруглыми эстакадами надо строить методом монолитного железобетона.

Развязки сложной формы, с полукруглыми эстакадами надо строить методом монолитного железобетона

Фото с сайта: kp.by

5. Построить объездные транзитные дороги-дублеры

Специалисты в шутку показывают готовый белорусский пример: так сделали в деревне Заболотье в трех километрах от МКАД, это за поселком Дроздово. При ремонте дороги, которая проходила через обычную деревеньку, решили проложить дорогу в обход нее и пустить там весь транзитный трафик.

Хороший пример объездной дороги - так сделали в деревне Заболотье

Фото с сайта: kp.by

- Такое решение просится во многих районах Минска, несравнимых с маленькой деревней, - рассказал Юрий Важник. - На улице Маяковского, Притыцкого, Дзержинского после расширения дороги буквально разрезали жилые районы на части. Гораздо эффективнее и дешевле было бы, как в Заболотье - обойти жилье вдоль железной дороги или других неудобиц. К тому же с помощью развязок через железную дорогу можно было заложить основу третьего кольца. Еще одним бонусом была бы разгрузка центра от сквозного движения по Немиге и Свердлова.