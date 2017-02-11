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Российские агенты под видом беженцев приезжают в Европу?

  • 11.02.2017, 10:45

Такой тезис появился в фильме Эгмонта Коха, показанном на немецком телеканале ZDF.

Специальные службы России на протяжении многих лет высылали в страны Европейского союза агентов, которые под видом беженцев просили о предоставлении убежища. В основном это были чеченцы.

Соответствующая информация появилась в фильме «Холодная война Путина», показанном на немецком телеканале ZDF, передает «Радио Польша».

Создатели фильма рассказывают о том, что спецагенты прибывали в Европу на основании поддельных документов, чтобы позже интегрироваться в мусульманские общины. Глобальная цель таких действий, по мнению автора фильма, - подрыв и дестабилизация Запада.

Главным информатором при этом выступает бывший сотрудник ФСБ РФ, занимавший высокую должность. Его имя и внешность скрыты. Он сообщает, что прослужил в структурах ФСБ 20 лет и лично принимал участие в подготовке агентов. Сам полковник сейчас проживает в Европе.

Фильм был снят Эгмонтом Кохом, который в беседах с бывшим сотрудником российской ФСБ провел около 15 часов.


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