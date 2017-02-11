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Брат мой, враг мой

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  • 11.02.2017, 11:00

Отношения Минска и Москвы, Лукашенко и Путина прекрасны своим постоянством.

Здесь "братская" любовь чередуется с ненавистью, дружба — с предательством, мир — с враждой, а шантаж и блеф являются обязательной предпосылкой новых договоренностей между участниками "союзного государства", пишет Владимир Кравченко в украинской газете "Зеркало недели" в статье "Брат мой, враг мой".

Как только в Беларуси начинаются экономические трудности, в Минске разыгрывают традиционный спектакль — "уход страны на Запад". При этом все хорошо понимают — никто никуда не идет, это торг: в обмен на дальнейшую лояльность Минска Александр Лукашенко требует от Кремля кредиты, дотации, преференции. Тем не менее, эти формальные движения белорусского руководства в сторону ЕС и США столь же традиционно вызывают у российского истеблишмента болезненную реакцию. 

Эти постоянные кризисы в двусторонних отношениях, часто доходящие до взаимных оскорблений двух лидеров (чего стоит хотя бы фильм "Крестный батька", показанный в 2010 г. в разгар очередной газовой войны), всегда заканчивались мировыми, где обе стороны шли на уступки. Но если для Москвы плата за компромисс и дальнейшее сохранение Беларуси в евразийских интеграционных путах означала выделение союзнику дополнительных денег, то Минск оплачивал соглашения драгоценными частицами своего суверенитета.

В последние месяцы в отношениях между Минском и Москвой — очередная эскалация. Российские и белорусские аналитики отмечают, что данный конфликт — самый серьезный за последние пять лет. "Россия пинает наши межгосударственные договоры в хвост и в гриву", — негодует белорусский правитель. 

Симптомов этого дежурного кризиса хватает. Лукашенко отказался ехать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не подписал его Таможенный кодекс и отозвал из его таможенных органов белорусских представителей. В Минске арестовали трех пророссийских авторов близкого к Кремлю информационного агентства Regnum и, вопреки протестам союзников по ОДКБ — России и Армении, на днях экстрадировали в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина

Одновременно в Минске демонстративно дистанцируются от "русского мира", занявшись национальной политикой и белорусским языком. Например, в декабре прошлого года белорусские власти жестко отреагировали на слова тогдашнего директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, заявившего: белорусскому языку, созданному постановлением заседания Оргбюро ЦК ВКП (б), всего девяносто лет, а Беларусь — "историческая часть великой России, часть нашего народа".

Кроме того, Беларусь до сих пор не получила третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, который должен был поступить еще прошлой осенью. Москва ввела запрет на белорусскую говядину, после чего Лукашенко поручил белорусской власти возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В российских СМИ появились статьи, в которых говорится о планах Минска выйти из ОДКБ, ЕАЭС и даже из союзного государства. А в феврале Россия, в ответ на решение Минска ввести безвизовый режим на пять дней для граждан 80 стран (включая ЕС и США), установила погранпункты на границе с Беларусью.

Лукашенко заявляет: обострение отношений с Россией связано с опасениями Москвы, что Минск выйдет из-под влияния РФ и присоединится к западному миру. Белорусский правитель лукавит: причиной нового кризиса в отношениях партнеров по союзному государству стали газ и нефть. Иными словами — недостаточные объемы российской финансовой помощи Минску.

Для Лукашенко сокращение российских дотаций означает не просто угрозу дестабилизации Беларуси, и так переживающей сложные времена в экономике, но и ослабление режима его личной власти.

Белорусская экономическая модель исчерпывает свои возможности. Статистика показывает: в 2015 г. ВВП Беларуси снизился на 3,8%, а в 2016 г. — на 2,6. В целом же за 2014–2016 годы ВВП страны в долларовом эквиваленте упал на 40%, до уровня 2007 г., и составил 47,2 млрд долл. Экономисты полагают, что в нынешнем году также вряд ли стоит ожидать роста белорусского ВВП. По оценкам экспертов Евразийского банка развития, в 2017 г. страна будет единственной страной СНГ, переживающей период рецессии. 

Один из основных факторов, определяющих столь печальную ситуацию в белорусской экономике, — внешняя конъюнктура цены на нефть (на нефть и нефтепродукты приходится до трети всего белорусского экспорта) и хлористый калий (удобрения составляют 12% белорусского экспорта). Как сообщает информационное агентство БелаПАН, в 2016 г. экспортные поставки белорусских нефтепродуктов снизились в физическом выражении на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составили 13 млн т, в денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил 4 млрд долл. и сократился примерно на 40%. 

В ситуации, когда Минск теряет валютную выручку, неудивительна реакция Лукашенко. В приливе чувств он назвал нефтегазовый спор с Россией издевательством над Беларусью и пригрозил, что его страна обратится в суд. Содержание нынешнего российско-белорусского спора сводится к тому, что в Минске настаивают: в 2017 г. стоимость российского газа для Беларуси должна быть ниже, чем в 2016 г., и равняться 83 долл. за тысячу кубометров, а не 132 долл., как того желает "Газпром". При этом, как признал Лукашенко, весь 2016 г. Минск платил за тысячу кубов российского газа не 132 долл., как было записано в контракте, а 107 долл. По мнению "Газпрома", эта разница в оплате российского газа в минувшем году сформировала белорусский долг в размере 550 млн долл. В январе вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Москва настаивает на погашении Минском долга за газ.

Чтобы добиться выплаты 550 млн, россияне сократили квартальные поставки нефти в Беларусь, которые ежегодно должны были составлять 24 млн тонн. Но на первый квартал 2017 г. поставки сокращены до 4 млн т, и, по словам Лукашенко, Москва угрожает дальнейшим сокращением до 3 млн т. В начале февраля Лукашенко заявил: "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами". При этом в Минске утверждают, что у Беларуси товарооборот со странами ЕАЭС упал за два года фактически на 60%. Но за этими громкими словами белорусского правителя о независимости следуют призывы к Москве "склеивать" отношения. 

В Москве, комментируя слова Лукашенко, заявили, что в 2011–2015 гг. в Беларусь беспошлинно поставлялось 18–23 млн т нефти в год. "За указанный период российский бюджет недополучил 22,3 млрд долл. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства. Кроме того, по линии Евразийского фонда стабилизации и развития белорусским коллегам предоставлено в виде кредитов 2,5 млрд долл.", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. "Склеивать" отношения Лукашенко должен был 9 февраля в Москве, где планировалось заседание Высшего государственного совета союзного государства России и Беларуси: ожидалось, что президенты двух стран проведут отдельную встречу и обсудят на ней энергетическое сотрудничество.

Однако на минувшей неделе Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко пока не согласована "с учетом их графиков" и "пока точных сроков нет". Минск и Москва играют на повышение ставок.

Кризис углубляется, а значит — растет цена компромисса, который рано или поздно, будет достигнут. Но в Кремле уверены, что в этой игре нервов победа останется за русскими, а Лукашенко, в конечном счете, и Таможенный кодекс подпишет, и большинство предложений "Газпрома" примет. Ведь у белорусского правителя — ограниченное поле для дипломатического маневра, поскольку Беларусь экономически привязана к России.

На сегодняшний день государственный долг Беларуси составляет 13 млрд долл., а ее совокупный внешний долг — около 40 млрд. Примерно на две трети это долги российскому государству либо российским финансово-экономическим структурам. До 65% всех кредитов, выделяемых Минску, — российские. Что касается экспорта Беларуси, то в 2016 г. на Россию приходилось почти 48%, в то время как общий объем вывозимых товаров сократился на 13%.

Как отмечают экономисты, "без проведения экономических реформ запросы к России на дешевую нефть и кредиты со стороны белорусского правительства будут возрастать". Безусловно, экономическая зависимость Беларуси от России тревожит Лукашенко и его окружение. Как и формирование Москвой новой дивизии на белорусской границе наряду с размещенными там Кантемировской и Таманской дивизиями, и стремление Кремля разместить в Беларуси российские войска на постоянной основе, и планируемые военные учения "Запад—2017". Напомним, что этим маневрам предшествует масштабная переброска российских войск в Беларусь. 

И хотя на последней пресс-конференции Лукашенко заявил, что Россия никогда не оккупирует Беларусь — "даже если сюда введут тысячу танков — это невозможно", — в Минске присутствует страх. Его отголосок — в докладе минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований (CSFPS). В нем, в частности, говорится об "актуальной угрозе возможных действий Российской Федерации по провоцированию внутреннего конфликта и/или насильственной смене конституционного строя Республики Беларусь".

При этом в Минске хорошо понимают, что и на поддержку Запада не приходится особо рассчитывать, учитывая растущее нежелание Вашингтона и Брюсселя придерживаться жесткой линии в отношениях с Москвой. Поэтому только вопрос времени, когда Лукашенко ради социально-экономической стабильности в стране и сохранения своего режима "согласует рабочий график" с Путиным и пойдет на уступки Кремлю. И если российской авиабазы в Беларуси, скорее всего, не будет, то за российский газ Минску все же придется выкладывать намного больше, чем 83 долл. за тысячу кубометров. Равно как и выплатить долг "Газпрому" и смириться с сокращением беспошлинных поставок российской нефти.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели» (Украина)


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