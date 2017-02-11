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Белоруска стала бронзовым призером международного турнира в Польше

  • 11.02.2017, 11:18
Марина Арзамасова
Фото: AP/David J. Phillip

Один из лидеров сборной Беларуси по легкой атлетике в беговых дисциплинах Марина Арзамасова стала бронзовым призером четвертого этапа турнира серии World Indoor Tour.

Турнир проходит под эгидой Международной федерации легкой атлетики (IAAF) в польском городе Торунь, сообщает БелТА.

В забеге на 800 м белоруска показала результат 2 мин. 03,17 сек. Первой финишную ленту пересекла Йоанна Йозвик из Польши - 1 мин. 59,29 сек. Серебряным призером стала Анита Хинриксдоттир из Исландии - 2 мин. 01,56 сек.

В начале феврале Марина Арзамасова выступила также на соревнованиях в Дюссельдорфе на аналогичной дистанции, где заняла четвертое место (результат 2 мин. 03,10 сек.).

Другая представительница сборной Беларуси по легкой атлетике - Алина Талай приняла участие в турнире в Берлине. Белоруска показала четвертое время в беге на 60 м с барьерами - 7,94 сек. Результат - лучший для Алины Талай в текущем сезоне в закрытых помещениях. К примеру, в Дюссельдорфе (где стала второй) показала время 7,95 сек. Однако принципиальная конкурентка Синди Роледер из Германии вновь была быстрее и победила, преодолев дистанцию 60 м с барьерами за 7,85 сек.

Пьедестал почета в Берлине дополнила немка Памела Дуткевич - 7,88 сек. и австралийка Салли Пирсон - 7,91 сек.

Белоруска Ирина Яколцевич в соревнованиях в прыжках с шестом во французском Обонне выиграла с результатом 4 м 50 см. Теперь ей всего 5 см не хватает до рекорда Беларуси Анастасии Шведовой, который натурализованная россиянка установила в 2011 году.

Многие из ведущих белорусских легкоатлетов, выступая на международных турнирах, ведут подготовку к чемпионату Беларуси в закрытых помещениях, который с 17 по 19 февраля пройдет в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", а также чемпионату Европы в Белграде с 3 по 5 марта.


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