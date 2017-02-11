Россельхознадзор боится ехать в Беларусь, чтобы увидеть гигантские луковые поля 9 11.02.2017, 11:31

Фото: РБК

Необъявленная торговая война между Россией и Беларусью вот-вот выльется в открытое противостояние.

Специалисты Россельхознадзора уже отказались ехать в Минск, так как боятся, что их могут посадить в тюрьму, как в свое время это произошло с главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером.

«Московский комсомолец» разобрался, какие последствия могут быть у этого решения.

В среду специалисты Россельхознадзора отказались от рабочего визита в Беларусь из-за опасения по поводу возможных провокаций со стороны Минска. Отношения между ведомством и белорусскими властями зашли в тупик после того, как 3 февраля президент Александр Лукашенко объявил о возбуждении уголовного дела против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по обвинению в дискредитации белорусской продукции. После этого в Россию запретили ввоз 40 тонн говядины из Минской и Могилевской областей, так как на них были срезаны ветеринарные клейма...

Причина противостояния заключается в том, что Москва подозревает Минск в поставках в Россию санкционной продукции. Например, речь идет примерно о 10 тысячах тонн украинского мяса, которое, по мнению Данкверта, ввезли через Беларусь с начала 2016 года.

Та же проблема есть с морковкой, яблоками, пекинской капустой, грибами, картошкой... По всем этим категориям рост поставок по сравнению с 2015 годом в среднем вырос в два раза. При этом экспорт репчатого лука из Беларуси внезапно увеличился в 32 раза. Дабы убедиться, что все это добро действительно произрастает в окрестностях Минска, а не в соседнем Евросоюзе или Украине, туда с проверкой должны были приехать российские эксперты.

«У нас есть определенное недоверие к поставляемой из Беларуси продукции, поэтому мы собирались проверить объемы производства. Белорусы должны были убедить нас в том, что они не занимаются нелегальными поставками в Россию. Однако, несмотря на отмену поездки, пока никаких негативных последствий для Минска не предусматривается. При этом наши сомнения в происхождении белорусской сельскохозяйственной продукции до сих пор сохраняются. Наш следующий визит может состояться только после того, как стабилизируются взаимоотношения между Россией и Беларусью. До тех пор мы бессильны», — пояснила «МК» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Минсельхоз Беларуси при этом не теряет надежды увидеть у себя российских представителей. Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности этого ведомства Алексей Богданов уже заявил, что Минск готов гарантировать безопасность делегации. По его словам, это станет доказательством того, что Беларусь является цивилизованной страной, которая не занимается разного рода провокациями.

Расстройство Минска можно понять, так как относительно спокойное заявление пресс-секретаря Россельхознадзора все же нельзя расценивать как согласие с поставками неизвестного происхождения. По данным МВД Беларуси, в рамках необъявленной продуктовой войны одна только Минская область понесла убытков на 2,5 миллиона долларов. В силовом ведомстве пообещали расследовать каждый эпизод противостояния и направить все материалы в свой Следственный комитет.

В России же громких заявлений соседа не боятся. В четверг на погранпропуске «Красная горка» в Смоленской области в Россию не пропустили больше 20 тонн полуфабрикатов из говядины, которые с явными признаками перемаркировки везли из Брестской области. А в пятницу, то есть на следующий день после отмененного визита российских специалистов, в Смоленской области были раздавлены очередные 600 килограммов сыра «неизвестного происхождения».