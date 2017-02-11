В Солигорске эвакуировали жильцов общежития «Купалинки» 11.02.2017, 11:45

Пожар произошел днем 10 февраля в общежитии ОАО «Купалинка» в Солигорске на улице Заслонова.

Сработала система автоматической пожарной сигнализации. Администрацией общежития до прибытия спасателей были эвакуированы 10 человек, сообщает БелаПАН.

Горела комната на четвертом этаже пятиэтажного здания. Повреждено имущество, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10 февраля был зафиксирован еще один пожар в общежитии. В Витебске по улице Ильинского горела комната в общежитии филиала Белорусской государственной академия связи.

В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.