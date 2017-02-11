закрыть
11 февраля 2017, суббота, 12:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Солигорске эвакуировали жильцов общежития «Купалинки»

  • 11.02.2017, 11:45

Пожар произошел днем 10 февраля в общежитии ОАО «Купалинка» в Солигорске на улице Заслонова.

Сработала система автоматической пожарной сигнализации. Администрацией общежития до прибытия спасателей были эвакуированы 10 человек, сообщает БелаПАН.

Горела комната на четвертом этаже пятиэтажного здания. Повреждено имущество, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

10 февраля был зафиксирован еще один пожар в общежитии. В Витебске по улице Ильинского горела комната в общежитии филиала Белорусской государственной академия связи.

В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет