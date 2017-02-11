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Трамп заявил, что президенту Ирана «лучше быть осторожным»

  • 11.02.2017, 11:51
Хасан Роухани
Фото: EPA

Словесная перепалка между президентами Ирана и США усилилась.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 февраля, раскритиковал своего иранского коллегу Хасана Роухани, указав, что главе Ирана "лучше быть осторожным" в выражениях. Таким образом Трамп отреагировал на выступление иранского президента на митинге, посвященном годовщине исламской революции 1979 года, передает Немецкая волна.

Обращаясь к многотысячной толпе, Роухани заявил, что "к иранскому народу нужно обращаться с уважением". Президент Ирана сказал, что жители страны "заставят тех, кто использует против этой нации язык угроз, пожалеть об этом". "Любой, кто угрожает правительству и вооруженным силам Ирана, должен знать, что наш народ не дремлет", - добавил также Роухани.

Дональд Трамп значительно ужесточил риторику в отношении Тегерана с момента прихода к власти. Ранее, 3 февраля, президент США ввел санкции против 13 лиц и 12 компаний в связи с запуском баллистической ракеты Ираном. Под эти санкции подпали также граждане и фирмы из ОАЭ, Ливана и Китая.


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