Польша отрежет Беларуси транзит? Денис Лавникевич, «Белгазета»

11.02.2017, 12:06

Российский «Газпром» заявил о существовании реальной опасности того, что Польша откажется от транзита российского газа в Европу.

Россияне уверены, что так Варшава пытается оказать давление на «Газпром», чтобы усилить собственные переговорные позиции по ценам на газ и транзитным тарифам. Но если Польша действительно откажется от перекачки российского топлива, самые большие проблемы возникнут не у ЕС и не у «Газпрома», а у Беларуси.

«Мы слышали, что Польша не намерена продлевать транзитный контракт [он истекает в 2022г.], - заявил в интервью Reuters зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. - Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию». При этом Медведев подчеркнул, что у российской компании никаких планов на этот случай нет - она «даже не думала» о прекращении транзита через Польшу. Речь идет о газопроводе «Ямал - Европа», мощность которого составляет более 33 млрд. куб.м в год.

Польский участок трубы «Ямал - Европа» принадлежит польской компании EuRoPol Gaz, в которой 48% принадлежат «Газпрому». Однако определяющим фактором на энергетическом рынке Польши является PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo - «Польская нефтяная и газовая компания») - государственная (на 72%) нефтегазовая компания Польши, занимающаяся добычей природного газа и сырой нефти, а также хранением и продажей.

Как раз сейчас в Стокгольмском арбитраже рассматривается иск PGNiG, которая еще в 2015г. потребовала пересмотреть цену поставок «Газпрома» и значительно сократить стоимость российского газа для польских потребителей. Решение по этому вопросу должно быть вынесено не позднее 31 июля т.г.

Именно PGNiG в Москве любят называть тем фактором, который периодически осложняет «газовые» отношения России и Польши. В частности, именно с подачи своих газовиков Варшава сегодня выступает против реализации российского газопроводного проекта «Северный поток-2», а также против того, что Еврокомиссия предоставила «Газпрому» расширенный доступ к трубе OPAL (сухопутное продолжение первого «Северного потока»).

Как указывает эксперт «Газеты.Ru» Алексей Топалов, по последнему пункту поляки своего добились, пусть и временно - Европейский суд наложил запрет на использование «Газпромом» дополнительных мощностей OPAL. «Польша протестует против расширения OPAL для «Газпрома» по двум причинам, - комментирует глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Во-первых, Польша - одна из наиболее антироссийски настроенных стран. Во-вторых, наращивание поставок через OPAL сокращает транзит через Польшу и лишает ее доходов. Если Варшава действительно примет решение отказаться от транзита российского газа, это будет означать лишь одно - политические предпосылки в Польше стали доминировать над бизнес-интересами».

Отказываясь от продления транзита, Польша угрожает не только интересам «Газпрома» или энергообеспечению стран ЕС, но и интересам Беларуси. На нашей территории обе нитки газопровода «Ямал - Европа» не имеют ответвлений в сторону Литвы или Украины, так что если Польша прекратит транзит, то белорусская труба станет почти полностью невостребованной (собственное потребление Беларуси - это очень малая доля в нынешнем газовом потоке). Драматизма ситуации добавляет то, что если Польша откажется от транзита, то он, скорее всего, восстановлен уже не будет. Дело в том, что, согласно планам «Газпрома», в 2019г. должен быть запущен газопровод «Северный поток-2», т.е. на 3 года раньше истечения российско-польского транзитного контракта.

Справка «БелГазеты». Мощность «Северного потока-2» должна составить 55 млрд. кубов. Мощность одной ветки «Турецкого потока» - 15,75 млрд. Сейчас обсуждается строительство двух его веток, одна из которых будет обеспечивать турецкий рынок, а вторая пойдет в Европу. Российский газовый транзит через Украину в 2016г. составил 82,2 млрд. куб.м. Любой из этих путей транзита обеспечивает большую пропускную способность, чем «Ямал - Европа» с его 33 млрд. кубов.

Если в 2022г. Польша и Россия не продлят контракт на транзит газа в Европу через «Ямал - Европа», белорусский транзит исчезнет как понятие. Еще несколько месяцев назад правительство РБ планировало увеличить доходы от транзита природного газа к 2020г. с нынешних $476,7 млн. до $481,9 млн. Еще примерно столько же составляют разные косвенные доходы - от налогов, уплачиваемых «Газпром трансгаз Беларусь», до инвестиций и работ по ремонту и обслуживанию газотранспортной инфраструктуры.

Но в случае прекращения транзита политические последствия будут не менее печальными, чем экономические. Во-первых, исчезнет один из потенциальных способов давления Минска на Москву. Во-вторых, общая «ценность» Беларуси для России снизится - у нее станет меньше бизнес-интересов в нашей стране. Осталось понять - хорошо это или плохо.

Денис Лавникевич, «Белгазета»