«Тунеядец» из Бобруйска: Пособие 12 долларов в месяц, а еще требуют налог! 24 11.02.2017, 12:20

7,818

Молодому специалисту с двумя квалифицированными специальностями в центре занятости предложили работу по отлову животных, но и туда его не взяли.

Бобруйчанин Виталий Калиничев с 2012 года не имеет стабильной работы, а с конца 2015 года в очередной раз зарегистрирован в центра занятости населения, пишет «Бобруйский курьер».

Помимо того, что он имеет среднее профессиональное образование по специальности крановщик-стропальщик, так еще выучился по направлению от бюро по трудоустройству на водителя электропогрузчика. Однако вакансии по этим специальностям ему ни разу не предлагались. По словам Виталия, из всей группы (около 30-ти человек), что училась вместе с ним, ни один не устроился на работу по новой профессии. Это говорит о том, что служба занятости, как можно видеть, не справляется со своей задачей…

Как правило, визиты по имеющимся вакансиям на предприятия заканчиваются безрезультатно. Кроме того, Виталий наудачу сам посещает различные предприятия и учреждения города (доходит, по его словам, до 20-25 в месяц), но и эта инициатива пока не дает никакого результата…

Шестого февраля в центре занятости он получил направление в ОАО «Спецавтопредприятие». Эта организация занимается в Бобруйске отловом безнадзорных животных. Но и там Виталию в работе отказали без объяснения причин, сделав в документе стандартную запись: «Не соответствует требованиям нанимателя».

Калиничев получает пока денежное пособие, которое максимально может составлять 23 рубля в месяц (без вычета налога) — это около 12 долларов. При этом он и его семья остро нуждается в деньгах. Живет Виталий вместе с братом, инвалидом второй группы, и матерью-пенсионеркой. В довершение всего, недавно он еще получил из налоговой «письмо счастья».

На комиссии в горисполкоме, куда Виталий собрал все надлежащие документы в надежде, что на него не распространится действие Декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», по его словам, ему не только не помогли, но еще и отчитали: «После этого мне не хотелось жить – и в этом Бобруйске, и в Беларуси. Хотелось просто уехать отсюда куда подальше!.. Такие законы «он» поделал, что…»

Все, что остается делать доведенному до отчаяния простому человеку – стать волонтером в кампании по сбору подписей против абсурдного Декрета № 3, которая уже в течение трех с лишним недель проходит в городе. А еще – ожидать «чуда» возможного трудоустройства…