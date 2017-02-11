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Тим Кук - студентам: «Не работайте ради денег, вы никогда не будете счастливы»

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  • 11.02.2017, 12:58
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Тим Кук

На этой неделе глава Apple Тим Кук выступил перед студентами Университета Глазго в Шотландии.

Он рассказал о своей работе в Apple и балансе между интересной и высокооплачиваемой работой.  В своей речи Кук затронул вопросы о ценностях в жизни каждого человека и подчеркнул важность интуиции в руководстве выбора жизненного пути. Он предупредил тех, кто при выборе будущей профессии ставит деньги на первое место, пишет internetua.com.  

«Мой совет для каждого из вас: не работайте ради денег – вы либо быстро истощитесь, или вам никогда не будет достаточно и вы никогда не будете счастливы. Или одно, или другое», – сказал Кук после получения степени за вклад в развитие общества.  

«Вы должны найти такое дело, которое будет вдохновлять вас больше всего и в то же время то, что будет приносить пользу другим. Я уверен, что если вы не найдете такое дело, вы не будете счастливыми всю свою жизнь», – добавил глава Apple.

«Есть большая разница между любить работать и любить работу. И есть большая разница между тем, любите ли вы работу только за то, что она приносит вам деньги или за то, что приносит пользу другим. Я в этом убежден», – сказал Кук.


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