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В Минске сегодня горели автомобили

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  • 11.02.2017, 13:27
Фото: 112.by

В Минске на улице Дунина-Марцинкевича сегодня утром сгорели три автомобиля.

Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Это автомобили "Мерседес ML 164", "Опель Тигра", "Фольксваген Гольф 6", которые уничтожены огнем полностью.

Также повреждено лакокрасочное покрытие, передняя пассажирская дверь и правое зеркало автомобиля "Хонда Аккорд", припаркованного рядом с горевшим транспортом. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки "Мерседеса".


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