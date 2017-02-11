В Минске сегодня горели автомобили 3 11.02.2017, 13:27

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В Минске на улице Дунина-Марцинкевича сегодня утром сгорели три автомобиля.

Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Это автомобили "Мерседес ML 164", "Опель Тигра", "Фольксваген Гольф 6", которые уничтожены огнем полностью.

Также повреждено лакокрасочное покрытие, передняя пассажирская дверь и правое зеркало автомобиля "Хонда Аккорд", припаркованного рядом с горевшим транспортом. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки "Мерседеса".