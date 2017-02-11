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Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз

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  • 11.02.2017, 13:34
Скриншот: youtube.com

Сатоюки Фудзимура сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает агентство UPI.

Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. На видео заметно, что к концу отпущенного ему времени студент начал уставать. Некоторые щелчки давались ему с трудом и были едва слышны, передает Lenta.ru.

Судья изучил видеозапись при помощи двух профессиональных звукорежиссеров и установил, что лишь 296 щелчков сопровождались различимым звуком. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы засчитать результат. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.

Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.


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