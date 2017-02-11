Ирина Геращенко: Недопустимо, чтобы РФ решала, кто из украинцев может посещать Беларусь 5 11.02.2017, 13:52

Ирина Геращенко

Фото: news.liga.net

В санкционном списке, сформированном ФСБ, сотни украинских политиков, общественных деятелей, активистов.

Недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.

Об этом заявила вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя задержание писателя Сергея Жадана в Минске, передает УНН.

"Сергей Жадан на своей странице в ФБ сообщил, что его задержали и выдворили из Беларуси. Сейчас посольство и МИД проверяет эту информацию о выдворении известного украинского писателя и общественного деятеля, в том числе и тот факт, почему белорусская сторона не поставила в известность об этом бесчинстве наше посольство", - написала Геращенко.

Вместе с тем, она напомнила, что неделю назад в Беларуси задержали и выдворили украинского журналиста, а "наше маленькое посольство ночь его разыскивало и освобождало".

"В санкционном списке, сформированном ФСБ, сотни украинских политиков, общественных деятелей, активистов, которым запрещен въезд в РФ и, параллельно, потому что это единое пространство, в Беларусь. Боюсь, я единственное исключение, кому на работу минских групп, несмотря на запрет въезда в РФ, разрешено въезжать в Беларусь, и то после грандиозного дипломатического скандала, когда МИД Беларуси даже писало оправдательные объяснительные письма генсеку ООН, что, мол, ок, пусть приезжает и работает", - добавила нардеп.

Кроме того, Геращенко отметила, что ФСБ создает фон для ухудшения двусторонних отношений Украины и Беларуси.

"Все эти списки являются унизительными, ФСБ таким образом создает фон для ухудшения наших двусторонних отношений с Беларусью, это также одна из целей, ухудшение отношений Минска и Киева. Думаю, украинской стороне стоит поднять вопрос о недопустимости подобных списков, когда РФ и ФСБ решает, кто из украинцев имеет право посещать Беларусь", - отметила она.