закрыть
11 февраля 2017, суббота, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ирина Геращенко: Недопустимо, чтобы РФ решала, кто из украинцев может посещать Беларусь

5
  • 11.02.2017, 13:52
Ирина Геращенко
Фото: news.liga.net

В санкционном списке, сформированном ФСБ, сотни украинских политиков, общественных деятелей, активистов.

Недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.

Об этом заявила вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя задержание писателя Сергея Жадана в Минске, передает УНН.

"Сергей Жадан на своей странице в ФБ сообщил, что его задержали и выдворили из Беларуси. Сейчас посольство и МИД проверяет эту информацию о выдворении известного украинского писателя и общественного деятеля, в том числе и тот факт, почему белорусская сторона не поставила в известность об этом бесчинстве наше посольство", - написала Геращенко.

Вместе с тем, она напомнила, что неделю назад в Беларуси задержали и выдворили украинского журналиста, а "наше маленькое посольство ночь его разыскивало и освобождало".

"В санкционном списке, сформированном ФСБ, сотни украинских политиков, общественных деятелей, активистов, которым запрещен въезд в РФ и, параллельно, потому что это единое пространство, в Беларусь. Боюсь, я единственное исключение, кому на работу минских групп, несмотря на запрет въезда в РФ, разрешено въезжать в Беларусь, и то после грандиозного дипломатического скандала, когда МИД Беларуси даже писало оправдательные объяснительные письма генсеку ООН, что, мол, ок, пусть приезжает и работает", - добавила нардеп.

Кроме того, Геращенко отметила, что ФСБ создает фон для ухудшения двусторонних отношений Украины и Беларуси.

"Все эти списки являются унизительными, ФСБ таким образом создает фон для ухудшения наших двусторонних отношений с Беларусью, это также одна из целей, ухудшение отношений Минска и Киева. Думаю, украинской стороне стоит поднять вопрос о недопустимости подобных списков, когда РФ и ФСБ решает, кто из украинцев имеет право посещать Беларусь", - отметила она.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет