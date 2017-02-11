К беспрерывному участию в соревнованиях Домрачева пока не готова 8 11.02.2017, 14:04

Тренер женской сборной Беларуси Альфред Эдер рассказал о том, почему трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева пропустила смешанную эстафету на ЧМ-2017.

– Домрачевой опасно принимать участие во всех стартах. Стратегия ее возвращения должна строиться на тщательной продуманности, бережном отношению к своему организму. К беспрерывному участию в соревнованиях Дарья пока не готова.

– Этим и объясняется ее неучастие в смешанной эстафете?

– Да. Как и теми изменениями, что внесены в программу первой недели соревнований. Раньше ведь после эстафеты следовал день отдыха, которого сейчас нет», – сказал Эдер в интервью tut.by.