закрыть
11 февраля 2017, суббота, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

280 человек срочно эвакуировали из общежития в Минске

1
  • 11.02.2017, 14:28

Возгорание мусора и дверей стало причиной эвакуации сегодня утром 280 человек из общежития по ул.Руссиянова в Минске.

Об этом сообщили в управлении городского МЧС.

В 8.33 в центр оперативного управления по номеру 101 от жильцов поступило сообщение о загорании на первом этаже девятиэтажного здания общежития по ул.Руссиянова. По прибытии к месту вызова подразделений было установлено, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади 4 кв.м. В результате пожара поврежден деревянный блок на первом этаже, ПВХ-накладки на перила на двух лестничных маршах, закопчена лестничная клетка.

Работниками МЧС из здания общежития эвакуированы 280 человек. С коридора девятого этажа спасен при помощи маски мужчина 1984 года рождения, которому путь эвакуации был отрезан сильным задымлением. Спасатели передали его с отравлением продуктами горения бригаде скорой помощи для госпитализации в учреждение здравоохранения.

После ликвидации пожара за медицинской помощью к бригаде скорой помощи обратилась пенсионерка, которую с отравлением продуктами горения также госпитализировали в больницу. В 8.59 пожар был полностью ликвидирован.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет