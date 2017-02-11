280 человек срочно эвакуировали из общежития в Минске 1 11.02.2017, 14:28

Возгорание мусора и дверей стало причиной эвакуации сегодня утром 280 человек из общежития по ул.Руссиянова в Минске.

Об этом сообщили в управлении городского МЧС.

В 8.33 в центр оперативного управления по номеру 101 от жильцов поступило сообщение о загорании на первом этаже девятиэтажного здания общежития по ул.Руссиянова. По прибытии к месту вызова подразделений было установлено, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади 4 кв.м. В результате пожара поврежден деревянный блок на первом этаже, ПВХ-накладки на перила на двух лестничных маршах, закопчена лестничная клетка.

Работниками МЧС из здания общежития эвакуированы 280 человек. С коридора девятого этажа спасен при помощи маски мужчина 1984 года рождения, которому путь эвакуации был отрезан сильным задымлением. Спасатели передали его с отравлением продуктами горения бригаде скорой помощи для госпитализации в учреждение здравоохранения.

После ликвидации пожара за медицинской помощью к бригаде скорой помощи обратилась пенсионерка, которую с отравлением продуктами горения также госпитализировали в больницу. В 8.59 пожар был полностью ликвидирован.