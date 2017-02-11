Опубликовано видео виртуального путешествия вокруг света 11.02.2017, 14:39

«Путешествие» охватывает Европу, Азию, Южную и Северную Америки, и даже Гренландию.

Итальянский дизайнер Маттео Аркондис опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором превратил более трех тысяч скриншотов из Google Maps и Google Street View в единый ролик-путешествие.

Виртуальное путешествие охватывает Европу, Азию, Южную и Северную Америки, и даже Гренландию. Автор показывает разные уголки планеты - Париж, Венеция, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Эверест, Рио-де-Жанейро, Японию.

Аркондис рассказал, что скриншоты собирал в течение двух дней, а еще неделя ушла на их обработку.

Дизайнер приурочил видео к 12-летию появления Google Maps.

"Идея заключалась в том, чтобы показать потенциал инструментов, с помощью которых мы должны познавать мир вокруг, когда не можем позволить себе поездки далеко от дома. Мне всегда нравилось узнавать что-то новое и экспериментировать с Google Maps. Это один из моих любимых сервисов", - признался Аркондис.