закрыть
11 февраля 2017, суббота, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Опубликовано видео виртуального путешествия вокруг света

  • 11.02.2017, 14:39

«Путешествие» охватывает Европу, Азию, Южную и Северную Америки, и даже Гренландию.

Итальянский дизайнер Маттео Аркондис опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором превратил более трех тысяч скриншотов из Google Maps и Google Street View в единый ролик-путешествие.

Виртуальное путешествие охватывает Европу, Азию, Южную и Северную Америки, и даже Гренландию. Автор показывает разные уголки планеты - Париж, Венеция, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Эверест, Рио-де-Жанейро, Японию. 

Аркондис рассказал, что скриншоты собирал в течение двух дней, а еще неделя ушла на их обработку.

Дизайнер приурочил видео к 12-летию появления Google Maps.

"Идея заключалась в том, чтобы показать потенциал инструментов, с помощью которых мы должны познавать мир вокруг, когда не можем позволить себе поездки далеко от дома. Мне всегда нравилось узнавать что-то новое и экспериментировать с Google Maps. Это один из моих любимых сервисов", - признался Аркондис.


Мнение

На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников
«Григорьич, я люблю другого!»
«Григорьич, я люблю другого!» Дмитрий Быков


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет