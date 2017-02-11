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Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту

  • 11.02.2017, 15:11

Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту в связи с задержанием в Минске известного поэта Сергея Жадана.

Он приехал в белорусскую столицу для участии в фестивале поэзии «Стихи на асфальте» и был задержан ночью в гостиничном номере. Позже Жадану сообщили, что ему запрещен въезд в страну, так как в России его считают причастным к терроризму.

Всю ночь желаемого провел в камере. По этому поводу украинская дипмиссия и обратилась к белорусским властям.

"В связи с задержанием в Минске 11 февраля с.г. в отеле "Юбилейный" правоохранительными органами Беларуси известного украинского писателя Сергея Жадана, который прибыл для участия в поэтическом фестивале "Стихи на асфальте им. М.Страральцова", посольство Украины в Беларуси направило ноту в МИД Беларуси с целью получения официального разъяснения о причине задержания " , — сообщается на странице украинской дипмиссии в Фейсбуке.


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