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Во время репортажа про метель за спиной телеведущей прогулялся «йети»

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  • 11.02.2017, 15:22
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Во время прямого эфира по телеканалу 22 News американского города Спрингфилд в кадре появился неожиданный персонаж.

Метеоролог рассказывала о стихии, накрывшей город. В это время на заднем плане, за спиной метеоролога, через снега пробирался человек в костюме, напоминающем снежного человека, передает Lenta.ru.

Оператор на время отвел камеру, чтобы показать зрителям, как занесло проезжую часть, а когда вновь навел фокус на ведущую прогноза погоды, «йети» уже скрылся.

«Вы никогда не можете предугадать, что может произойти во время прямой трансляции!» — прокомментировал произошедшее канал на своем сайте.


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