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210 лет назад родился Наполеон Орда

  • 11.02.2017, 16:09
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Наполеон Орда

Выдающийся белорусский художник, писатель и композитор принимал активное участие в восстании Кастуся Калиновского.

11 февраля 1807 года в Вороцевичах (ныне Ивановский район) родился выдающийся белорусский художник, писатель и композитор Наполеон Орда.

Во время учебы на физико-математическом факультете Виленского университета стал членом тайного студенческого общества "Зоряне", за участие в котором был в 1827 г. исключен с четвертого курса и арестован на 15 месяцев.

Принял активное участие в восстании 1830-1831 гг., а после вынужден был эмигрировать. В 1856 г. после объявления российским императором Александром ІІ амнистии эмигрантам Н. Орда вернулся на родину и снова был арестован по подозрению в участии в восстании 1863-1864 гг. Умер Наполеон Орда в Варшаве. Согласно завещанию его похоронили в Янове (теперь Иваново Брестской области) в фамильном склепе.


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