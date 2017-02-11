В Австралии подросток открыл звезду в 300 раз больше Земли 1 11.02.2017, 16:50

Для обнаружения звезды подростку понадобился всего лишь личный компьютер и международный телескоп.

15-летний юноша из Австралии обнаружил звезду, которая в 300 раз превышает размеры Земли. Об этом извещают представители американской ассоциации наблюдателей за переменными звездами. Джон Монаш родом из Мельбурна. Для того чтобы обнаружить звезду ему понадобился всего лишь личный компьютер и международный телескоп, пишет vistanews.ru.

Школьник начал свое исследование весной прошлого года. Он использовал автоматизированный телескоп, который ему вручили в Сайдинг Спринг. Парень признается, что потратил очень много сил для того, чтобы отыскать эту звезду. Само наблюдение забрало у подростка свыше 6 месяцев, во время которых он комплектовал космические снимки.

Джон Монаш разыскивал непосредственно объекты с флукуирующей световой интенсивностью, которая свойственна лишь переменным звездам. После того как он изучил наиболее подходящие, по его мнению, объекты, подросток обнаружил звезду, в 300 раз превышающую планету Земля.