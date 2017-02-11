Саснович выиграла первый матч четвертьфинала Кубка Федерации 11.02.2017, 17:10

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка обыграла представительницу Голландии.

Александра Саснович обыграла Михаэллу Крайчек 4:6, 6:3, 6:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов, который проходит в «Чижовка-Арене», сообщает БелТА.

Первый сет встречи сложился в пользу представительницы Нидерландов, которая, казалось, контролировала ход игры. Однако во второй партии Михаэлла Крайчек допустила много ошибок. Александра Саснович усилила подачу и активнее сыграла на задней линии корта, смогла сравнять счет по сетам - 1:1.

Далее белоруска поддерживала высокий темп матча, в то время как соперница заметно сбавила и снизила скорость подачи. Беларусь после победы Саснович повела в поединке - 1:0.

«На старте у меня не очень получилось. Подвело волнение, рано поверила, что могу выиграть партию. Затем справилась с эмоциями и смогла изменить ход встречи. Теперь необходимо готовиться к завтрашней встрече с Кики Бертенс«, - сказала после матча Александра Саснович.

Четвертьфинальный матч Кубка Федерации Беларусь - Нидерланды продолжится сегодня встречей Арины Соболенко и Кики Бертенс.

Второй соревновательный день, 12 февраля, начнется в 11.00 встречей Александры Саснович и Кики Бертенс, вслед за ними на корт выйдут Соболенко и Крайчек, а завершит матч парная игра, на которую у белорусок заявлены Ольга Говорцова и Вера Лапко, у соперниц - Синди Бургер и Аранта Рус. Однако после первого игрового дня наставники имеют право произвести замены.