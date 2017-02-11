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Светлана Алексиевич: Заплатила 197 тысяч евро налога из Нобелевской премии

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  • 11.02.2017, 18:08
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Светлана Алексиевич

По словам известной писательницы, власть делает вид, что в Беларуси нет Нобелевского лауреата.

Белорусская Нобелевская лауреат по литературе пришла на Минскую книжную выставку, где ей выделили «кусочек».

«Нам даже зал, мне кажется, не дали. Какой-то кусочек. Как всегда. Ничего нового… Наша власть делает вид, что в Беларуси нет Нобелевского лауреата», — говорит Светлана Алексиевич.

Писательница рассказала «Белсату» что заплатила из Нобелевской премии 197 000 € налога. Ранее предполагалось, что писательницу освободят от необходимости платить подоходный налог. В прошлом году Министерство по налогам и сборам сообщило, что освободить от налога может только Лукашенко, подписав специальный указ.

«Нигде в мире так не делают. Не облагают налогом Нобелевскую премию. Я заплатила 197 000 €(подоходный налог в Беларуси составляет 13% — прим.)», — сказала первая Нобелевская лауреат Беларуси.

Сейчас Светлана Алексиевич работает над книгой «Чудный олень вечной охоты». В книге мужчины и женщины рассказывают о любви.


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