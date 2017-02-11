Глава Минэнерго РФ: Долги Беларуси за газ должны быть полностью погашены 20 11.02.2017, 18:38

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Александр Новак

Фото: РИА Новости

Россия снова настаивает на полном погашении белорусскими властями долгов за газ в размере $550 миллионов.

Российская сторона настаивает на том, чтобы власти Беларуси погасили долги за газ в полном объеме, заявил 11 февраля министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

"Переговоры продолжаются, процесс еще идет. Рассматриваются разные расчеты, цифры, варианты. В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены", - сказал он.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, в Москве в пятницу прошла встреча белорусского вице-премьера Владимира Семашко, который курирует от белорусской стороны ход нефтегазовых переговоров с Россией, и вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Ранее о том, что Беларусь подала в суд из-за разногласий с Россией по объемам поставок нефти, заявил Лукашенко 3 февраля в ходе общения с журналистами. Он не уточнил, в какой суд подан иск. 6 февраля стало известно, что в суд ЕАЭС иск Беларуси по поводу объемов российской нефти не поступал.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.