закрыть
11 февраля 2017, суббота, 20:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Голландия сравняла счет с Беларусью в Кубке Федерации

1
  • 11.02.2017, 18:45

Арина Соболенко в упорной борьбе проиграла Кики Бертенс.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (142 ВТА) уступила голландке Кики Бертенс (24) во втором поединке в рамках 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации — 6:3, 6:7, 4:6. Счет в матче стал равным — 1:1. 12 февраля пройдут еще два одиночных поединка и парная встреча, сообщает «Прессбол».

Беларусь — Голландия — 1:1

Александра Саснович (128) — Михаэла Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко (142) — Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7, 4:6

2-й день, 12 февраля

11.00. Александра Саснович — Кики Бертенс

Арина Соболенко — Михаэла Крайчек

Пара:

Ольга Говорцова/Вера ЛапкоСинди Бергер/Аранча Рус

Как ранее сообщал сайт charter97.org, Александра Саснович обыграла Михаэллу Крайчек 4:6, 6:3, 6:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов, который проходит в «Чижовка-Арене».


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет