Голландия сравняла счет с Беларусью в Кубке Федерации 1 11.02.2017, 18:45

Арина Соболенко в упорной борьбе проиграла Кики Бертенс.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (142 ВТА) уступила голландке Кики Бертенс (24) во втором поединке в рамках 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации — 6:3, 6:7, 4:6. Счет в матче стал равным — 1:1. 12 февраля пройдут еще два одиночных поединка и парная встреча, сообщает «Прессбол».

Беларусь — Голландия — 1:1

Александра Саснович (128) — Михаэла Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2

Арина Соболенко (142) — Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7, 4:6

2-й день, 12 февраля

11.00. Александра Саснович — Кики Бертенс

Арина Соболенко — Михаэла Крайчек

Пара:

Ольга Говорцова/Вера Лапко — Синди Бергер/Аранча Рус

Как ранее сообщал сайт charter97.org, Александра Саснович обыграла Михаэллу Крайчек 4:6, 6:3, 6:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов, который проходит в «Чижовка-Арене».