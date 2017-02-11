Голландия сравняла счет с Беларусью в Кубке Федерации

Голландия сравняла счет с Беларусью в Кубке Федерации1
- 11.02.2017, 18:45
Арина Соболенко в упорной борьбе проиграла Кики Бертенс.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (142 ВТА) уступила голландке Кики Бертенс (24) во втором поединке в рамках 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации — 6:3, 6:7, 4:6. Счет в матче стал равным — 1:1. 12 февраля пройдут еще два одиночных поединка и парная встреча, сообщает «Прессбол».
Беларусь — Голландия — 1:1
Александра Саснович (128) — Михаэла Крайчек (253) — 4:6, 6:3, 6:2
Арина Соболенко (142) — Кики Бертенс (24) — 6:3, 6:7, 4:6
2-й день, 12 февраля
11.00. Александра Саснович — Кики Бертенс
Арина Соболенко — Михаэла Крайчек
Пара:
Ольга Говорцова/Вера Лапко — Синди Бергер/Аранча Рус
Как ранее сообщал сайт charter97.org, Александра Саснович обыграла Михаэллу Крайчек 4:6, 6:3, 6:2 в первом матче 1/4 финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов, который проходит в «Чижовка-Арене».