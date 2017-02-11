Трамп, санкции и беда для России 2 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

11.02.2017, 19:10

Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Американские санкции – действительно серьезное явление в российской экономической жизни.

Американское издание New York Times пишет, что за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал санкции в отношении Москвы с российским послом Сергеем Кисляком, дав понять, что они могут быть сняты.

Отмена американских санкций против России вполне возможна. Цель – угодить американскому бизнесу и выполнить предвыборные обещания. Впрочем, этот сценарий сопряжен с целым рядом трудностей. Например, формируется оппозиция в Конгрессе, где намереваются провести закон, сужающий полномочия Трампа в решении данного вопроса. Более того, не все санкции были введены президентом, значит, не ему их отменять.

К слову, США – не такой уж гегемон, как рисует российская пропаганда. Устами премьер-министра Терезы Мэй Великобритания дала понять, что санкции не будут сняты, пока не решится проблема Крыма. В этом ей вторит Европейский Союз.

Санкции – действительно серьезное явление в российской экономической жизни. Но гораздо больший ущерб российской экономике наносят не санкции, а наличие вертикали ручного управления имени Владимира Владимировича Путина. То есть, не столько из-за санкций российская экономика села на дно, столько из-за Путина. А его снять господину Трампу не по карману.

Трамп, тем временем, заинтересован в улучшении условий работы для американского бизнеса. С одной стороны, он демонстрирует открытость к диалогу с Путиным, а с другой – делает, как минимум, два шага, категорически усложняющие ситуацию для РФ и ее президента. Речь идет об увеличении производства нефти, и, соответственно, снижении ее стоимости. Исходя из своих экономических интересов, Трамп собирается поддерживать американских нефтяников. Для Соединенных Штатов рентабельно производить нефтяные взыскания при цене в $50 за баррель. Если цена будет больше, добыча увеличится. Вернуться к ста долларам за баррель вряд ли возможно, поэтому тенденция пойдет, скорее, к снижению, чем к росту.

Еще один важный фактор – Трамп планирует развивать военно-промышленный комплекс по следам Рональда Рейгана. Это беда для России, поскольку гонку вооружений она обречена проиграть. Это гонка высоких технологий, которых у России нет.

Представляю, какую гамму чувств испытывает украинская элита и народ, которые хотели бы, чтобы санкции были максимально продолжительны и болезненны. То же Путин чувствует по отношению к Украине, и прилагает максимум усилий, чтобы ей было как можно больнее. Тем не менее, хуже сделать уже невозможно. Важно отделять пропагандистскую составляющую от реальной. Отмена санкций ничего кардинально не изменит. Это исключительно виртуальные победы, которые столь важны для виртуально поднимающейся с колен России.

Санкции могут быть сняты примерно на 10-20%. Какую-то часть отменят, шуму будет много, а толку для российских компаний – мало. Тем не менее, пропагандистский эффект будет достигнут. Основная часть санкций, тем временем, останется в силе. И самое неприятное - останется неэффективный экономический механизм, созданный Путиным.

Никаких особых отношений между США и Россией быть не может. Какие особые отношения могут быть со страной, производящей 2% мирового ВВП? Особые отношения у США могут быть с Китаем, Японией. А с Россией может быть разве что военный паритет. Однако Трамп дал ясно понять, что ни на какие особые отношения не рассчитывает, а, наоборот, планирует победить в гонке вооружений. И это вполне реально.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»