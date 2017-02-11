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Премьер Польши не получила серьезных травм в ДТП в Освенциме

  • 11.02.2017, 19:31
Беата Шидло

Пресс-секретарь польского правительства заявил о стабильном состоянии здоровья Беаты Шидло.

Состояние здоровья премьер-министра Польши Беаты Шидло после ДТП, которое произошло вечером 10 февраля, стабильно и находится под контролем врачей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель правительства.

«Какое-то время премьер-министр будет находиться под медицинским наблюдением. Сотрудники больницы контролируют ситуацию», - отметил Рафал Бохенек.

Пресс-секретарь правительства также сообщил, что премьер-министр «чувствует себя хорошо, хоть и переживает определенные неудобства». Он подчеркнул, что состояние Беаты Шидло стабильно и она может выполнять обязанности главы правительства.

Напомним, вечером 10 февраля в Освенциме правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась премьер-министр Польши, попал в ДТП. Беата Шидло была немедленно госпитализирована, после чего на вертолете доставлена в Варшаву. Водитель автомобиля Fiat Seicento, который спровоцировал ДТП, признал себя виновным.


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