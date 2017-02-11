Мировая рекордсменка поразила поклонников невероятным талантом

Мировая рекордсменка поразила поклонников невероятным талантом1
- 11.02.2017, 20:05
«Королева лимбо» проползла под внедорожником с подносом напитков.
Шемика Чарльз из Америки, мировая рекордсменка, известная как «Королева лимбо», в очередной раз поразила поклонников своим невероятным талантом, пишет 120.su.
На сей раз девушка проползла под внедорожником Toyota, а чтобы еще больше усложнить себе задачу, в каждой руке она держала по подносу, на которых стояло несколько стаканчиков с напитками.
Рекордсменка проделала свое лимбо легко и непринужденно, а особенную гордость у самой Шемики вызвало то, что ей удалось не пролить ни капли жидкости из стаканов.
Limbo,under a @Toyota,balancing drinks, and not spilling a drop 🤗 @CNN @cnnireport @USATODAY @GMA @AP @TheTodayShow @espn @SInow @ABC @KTLA pic.twitter.com/tJSjH4kbxB— Shemika Charles 🇹🇹 (@The_LimboQueen) 8 февраля 2017 г.