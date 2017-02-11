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Мировая рекордсменка поразила поклонников невероятным талантом

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  • 11.02.2017, 20:05

«Королева лимбо» проползла под внедорожником с подносом напитков.

Шемика Чарльз из Америки, мировая рекордсменка, известная как «Королева лимбо», в очередной раз поразила поклонников своим невероятным талантом, пишет 120.su.

На сей раз девушка проползла под внедорожником Toyota, а чтобы еще больше усложнить себе задачу, в каждой руке она держала по подносу, на которых стояло несколько стаканчиков с напитками.

Рекордсменка проделала свое лимбо легко и непринужденно, а особенную гордость у самой Шемики вызвало то, что ей удалось не пролить ни капли жидкости из стаканов.


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