Мировая рекордсменка поразила поклонников невероятным талантом 1 11.02.2017, 20:05

«Королева лимбо» проползла под внедорожником с подносом напитков.

Шемика Чарльз из Америки, мировая рекордсменка, известная как «Королева лимбо», в очередной раз поразила поклонников своим невероятным талантом, пишет 120.su.

На сей раз девушка проползла под внедорожником Toyota, а чтобы еще больше усложнить себе задачу, в каждой руке она держала по подносу, на которых стояло несколько стаканчиков с напитками.

Рекордсменка проделала свое лимбо легко и непринужденно, а особенную гордость у самой Шемики вызвало то, что ей удалось не пролить ни капли жидкости из стаканов.