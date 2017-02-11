В Гродно почтили память депортированных в Сибирь белорусов 5 11.02.2017, 20:54

Фото: Радыё Рацыя

77 лет назад началась депортация жителей Западной Беларуси в Сибирь.

Вместе с поляками были депортированы десятки тысяч белорусов. По этому поводу члены Союза поляков в Беларуси собрались вместе, чтобы зажечь свечи и помолиться за души погибших в те времена, передает «Радыё Рацыя».

- 10-го февраля 1940 года состоялся первый вывоз из Западной Беларуси в Сибирь не только поляков, но и белорусов и украинцев. Всех вывезенных было около 140 тысяч, было четыре этапа вывоза. Вывозили в очень тяжелых условиях: в мороз, холод, голод. Многие умерли по дороге, это была программа НКВД - избавиться поляков и тех, кто оказывал сопротивление, - сказала председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.

По поводу печальной годовщины в помещении СПБ выступили живые свидетели сталинских депортаций.