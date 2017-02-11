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Как выглядит минимальная зарплата в европейских странах

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  • 11.02.2017, 21:06

Например, в Люксембурге «минималка» составляет почти 2000 евро.

В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. Цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге минималка составляет почти 2000 евро, то в Болгарии — всего 236 евро, а в Латвии — 380 евро, пишет delfi.lt.

Европейская комиссия готовит реформу в социальной сфере. Цель — снизить социальное неравенство жителей. Как отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, во всех странах ЕС должен быть установлен минимальный размер зарплаты. План должен быть представлен в марте на саммите в Риме.

В настоящий момент понятия минимальной зарплаты не существует в Австрии, Дании, Финляндии, Италии и Швеции. Но формально минимум довольно часто оговорен в коллективных договорах в конкретных отраслях.

Среди стран, в которых законом закреплен размер минимальный зарплаты, самые низкие ставки в Болгарии — 236 евро. В Люксембурге эта цифра в 8,5 раза выше — 1999 евро.

Источник: delfi.lv

Минимальная зарплата свыше 1000 евро в месяц закреплена в Бельгии, Голландии, Люксембурге и во Франции, ниже 500 евро — Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Отдельно стоит отметить Мальту, в которой минимальная зарплата в размере 170 евро установлена не в месяц, а в неделю. В отдельных странах установлена минимальная почасовая ставка — в Германии (8,84 евро), в Ирландии (9,25 евро), а в Великобритании (8,80 евро).

Стоит заметить, что в Румынии (на 38%), Венгрии (на 15%) и Чехии (на 11%) размер минимальной зарплаты значительно вырос именно с 1 января текущего года.

По сравнению с 2010 годом самый стремительный рост минимальной зарплаты отмечен в Болгарии — на 83,6%. В первую пятерку также вошли Румыния (79,1%), Венгрия (50,1%), Эстония (42,9%) и Литва (39%). Латвия в этом списке занимает восьмое место, прирост с 2010 года составил 26,8%.

Отрицательный показатель зафиксирован в четырех странах: в Греции (минус 24,3%), Бельгии (минус 4,3%), на Мальте (минус 1,4%) и в Голландии (минус 0,7%).

Источник: delfi.lv

Как ранее сообщал сайт charter97.org, зарплаты в Беларуси сегодня упали до 80-200 долларов.


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