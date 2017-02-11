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Восемь новых песен от Виктора Шалкевича

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  • 11.02.2017, 21:44

Завтра известный белорусский бард выступит в Минске.

12 февраля в 19.00 в малом зале к / з «Минск» (Октябрьская, 5) - бард, актер и шансонье Виктор Шалкевич выступит с программой для всех влюбленных и не только.

На tuzin.fm выложен сборник песен гродненского исполнителя, которые не публиковались до сих пор.

В интернет-сборник вошли как совсем новые песни, так и старые произведения, которые тоже мало кто слышал. Здесь речь идет в первую очередь о «Стрыт-блюз», своеобразное посвящение Минску. Песня написана ровно 25 лет назад.

Далее приводим комментарии, которые Виктор Шалкевич сделал специально для посетителей к каждой представленном песни.

«Песьня пра места Магілёў»

«Кто не знает Могилев - тот не знает ничего в жизни. Это был второй город в Великом княжестве после Вильнюса по количеству ярмарок. Есть там хороший парень Денис Василько, он меня водил по старому Могилеве, показал где стояли Масляные ворота. И я подумал, что стоит написать об этом городе песню. В каждом достойном внимания месте должен быть как минимум один упорный любитель женской красоты и один глубоко верующий израильтян. В Могилеве это Валерик и Симон - фамилии известны только некоторым и не для всех! »

«Станцыя Аляхновічы»

«Как-то оказался на этой станции между Минском и Молодечно. Была теплая летняя ночь. Пахло всего, знаете, как это у нас бывает в конце весны, в начале лета. Но тут начались происшествия, которые цеплялись одно за другое. А дальше - все, как в песне».

«Блюз Вялікі Кастрычнік»

«Писали ли вы в школе сочинения на тему: «Если бы я встретился с Лениным»? Нет? А я писал. И герой этой песни писал. Это версия событий в Петрограде, спета молодым родителем своей дочери».

«Агуркі і памідоры»

«Поэты экспериментируют с цветами! Дубовка, например, писал о шиповник - зеленый лист, красный цвет! И я тоже захотел: помидоры - красные, огурцы - зеленые! Понимайте как хотите».

«Каля Чарговага касьцёла»

«Пародия на слезливое-сентиментально-лирично-патриотическое творчество писателей и поэтов современности! Появилась она, когда я услышал диск польского хора из Минска: после действительно классных вещей, они решили наметить свое происхождение: зазвучали деревянные цимбалы, гармоника, жалкое-сиротское пение ... Вы все узнаете эту песню. В ней рассказывается история женщины, которая была всем, а стала никем».

«Мая каханая, што ў лесе жыве»

«Это любимая песня моего гитариста и коллеги - Юрий Хилoвца. Я ее тоже очень люблю».

«Сакулка-Беласток»

«На белостокском базаре в 90-х стояли все гродненские - от доктора наук до воспитателя детского сада. Эта песня старых бизнесменов, которые начинали с сигарет и водки, а закончили, слава Богу, не на Окрестина, а на Гаваях. Милые воспоминания о юности...»

Песни записаны во время концерта Виктора Шалкевича в минском Театре эстрады 29 октября 2016 года. Звукорежиссер - Всеволод Гродников. Ближайший концерт исполнителя пройдет 12 февраля в малом зале КЗ «Минск».

Билеты от 12,5 до 22,5 рублей. Справки по телефонам: 8 044 5517706, 8 029 8517706


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