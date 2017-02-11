Владимир Мацкевич: Случай с Жаданом показал идеологический бардак, пустоту и тупость чиновников 4 11.02.2017, 21:57

Владимир Мацкевич

Фото с сайта eurobelarus.info

Произошедшее с украинским писателем - лакмусовая бумажка, тест на осмысленность белорусского режима.

Об этом общественный деятель, философ Владимир Мацкевич написал в «Фейсбуке».

«Жадан не зеркало, а лакмусовая бумажка, тест на осмысленность белорусского режима.

Осмысленности нет. Идеологический бардак, пустота и тупость чиновников, ментов, гэбистов, дипломатов.

Непоследовательность и невнятность сигналов сверху вниз вертикали.

Что сказал Лукашенко за 7 часов пустопорожнего гона?

- Два шага налево, два направо, два вперед и два назад!

- Мы не боимся братской России, там тоже наши люди, и мы их будем мочить, если придут к нам нас защищать!

- Ни рынка, ни социализма, а бизнесмен должен сидеть в тюрьме!

- Жадан персона, а грата, или нон грата, зависит от того, кто первым дозвониться в отделение, в котором он сидит, Макей или какой-то тупой майор!

- Чиновникам в вертикали самим думать не надо, пусть один делает одно, а другой противоположное, первого накажем сегодня, а другого завтра!

- За цивилизованным миром мы не пойдем, за нецивилизованным тоже не пойдем, мы вабшчэ никуда не пойдем. Мы не знаем, не понимаем, не хотим, не можем, не будем!

Но критики не потерпим!» - написал Владимир Мацкевич.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, белорусский МИД аннулировал запрет на въезд в Беларусь украинского писателя Сергея Жадана. Ранее в РУВД Ленинского района Минска ему поставили штамп в паспорте, означающий, что он должен покинуть территорию страны в течение 72 часов.