В минском Ботаническом саду открылся фестиваль ледяных скульптур 11.02.2017, 22:08

В этом году свои работы на фестивале-конкурсе зрителям представили 17 команд.

Благодаря морозной погоде в Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Мир кристаллов». В этом году свои работы зрителям представили 17 команд. Семь скульптур выполнены изо льда профессиональными скульпторами, остальные десять — из снега — работы студентов Академии искусств, архитектурного факультета БНТУ и художественных колледжей. Посмотреть на произведения искусства и сфотографироваться с ними на память в Ботанический сад пришли сотни минчан с детьми, пишет tut.by.