Кики Бертенс: Соболенко может стать великим игроком 1 12.02.2017, 8:26

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Арина Соболенко

Фото: «Прессбол»

Белорусская теннисистка удивила соперницу из Голландии мастерством и выдержкой.

Лидер сборной Голландии Кики Бертенс прокомментировала pressball.by трудную победу над белоруской Ариной Соболенко в поединке в рамках 1/4 финала Мировой группы Кубка федерации (3:6, 7:6, 6:4).

– Очень непростой матч для меня. Соперница, честно говоря, удивила. Не ожидала от представительницы второй сотни такой зрелой игры. Рассчитывала увидеть на противоположной стороне корта нервничающую дебютантку подобных встреч, но ничего подобного Арина не показала. Напротив, была очень собрана и спокойна. Если она продолжит в том же духе и в профессиональном туре, может стать большим игроком.

В нашем матче белоруске удался блицкриг, она с первых же розыгрышей прибрала инициативу к рукам. Мне пришлось выжидать и искать момент для перелома неудачно складывающегося поединка. К счастью, я нашла противоядие и все-таки победила. Это главное для голландской команды.

После первого дня счет в противостоянии Беларуси и Голландии равный – 1:1.