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Государство придумало, как отбирать квартиры у граждан

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  • 12.02.2017, 8:37
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Источник: caricatura.ru

Одинокие белорусы могут остаться без жилья.

Постановлением Совета министров от 09.02.2017 №112 утверждено Положение о порядке и условиях оказания социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов. Текст постановления опубликован на сайте Совета министров Беларуси.

Местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано принимать решения о заключении договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов с пожилыми гражданами, в собственности которых находится жилое помещение, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими физических лиц, обязанных по закону их содержать, предусматривающих: обеспечение содержания с иждивением; оказание гражданам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания без взимания платы; передачу гражданами имеющегося в собственности жилого помещения административно-территориальной единице.

Также рекомендовано областным и Минскому городскому «советам депутатов» при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год предусматривать выделение средств для обеспечения реализации постановления.


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