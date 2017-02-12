В Туркменистане «выбирают» правителя 5 12.02.2017, 8:57

Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: AFP

Голосование на участках началось сегодня утром.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает русская служба ВВС.

Голосование на 2578 избирательных участках будет проходить до 19 часов по местному времени (18:00 Минск).

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Среди наблюдателей, прибывших на выборы, - члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, члены ООН, ШОС и Организации Исламского Сотрудничества.

В сентябре президент Бердымухамедов утвердил новую редакцию конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивает срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года, после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года.

В 2012 году Бердымухамедов «элегантно» «переизбрался» на новый срок, получив более 97% голосов избирателей.