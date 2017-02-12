Сергей Жадан: Белорусские власти слепо исполняют все причуды и глупости России 2 12.02.2017, 9:06

Сергей Жадан

Фото: ЛІГА.net

Украинский писатель рассказал о своем задержании в Минске.

Украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. После ночи в Ленинском РУВД он получил штамп в паспорте, запрещающий въезд в Беларусь на неопределенный срок. Однако вечером запрет отменили.

Писатель рассказал TUT.BY о своем отношении к ситуации, любви к Беларуси и о том, почему уже несколько лет не ездит в Россию.

— Я приехал к друзьям, поучаствовать в литературном фестивале (6-й международный поэтический фестиваль «Вершы на асфальце»), а стал объектом внимания для журналистов, — смеется Жадан.

— Эта ситуация с Россией плохая, и плохо, что сюда приплетают еще и Беларусь, — говорит Сергей Жадан. — Вы должны понимать, что мы, украинские писатели и поэты, приезжаем сюда не просто потусоваться, пообщаться и повеселиться. Мы приезжаем сюда, чтобы налаживать контакты с братским нам белорусским народом. Мы всегда с радостью ездим в Беларусь и принимаем у себя белорусских гостей. Все эти инициативы в культурном сотрудничестве происходили на частном уровне, то есть никакого государственного вмешательства никогда не было.

Сергей рассказывает, что правоохранители, которые пришли к нему ночью в гостиничный номер, вели себя достаточно вежливо и «не совсем понимали, почему меня нужно задерживать».

— Я так понимаю, что, когда ты регистрируешься в белорусском отеле, считывается информация о тебе. С поэтического вечера я пришел в отель поздно. Часа в два ночи послышался стук в дверь. Я не собирался открывать, потому что уже спал и никого не ждал. Потом слышу, что замок открывается. Зашли три милиционера и сказали, что я должен ехать с ними. Было видно, что они напряжены. Наверное, правда, думали, что я какой-то террорист, потому что держали руки возле оружия.

— Вам назвали причину задержания?

— Нет, причину не назвали, документы не показали, позвонить в посольство тоже не разрешили.

Писателя повезли сначала в Центральное РУВД, а «после звонка милиционеров в КГБ перенаправили в Ленинское РУВД».

— Уже там мне наконец-то сказали, что я состою в списке невъездных в Россию, а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с ней в единой безвизовой зоне, то и в вашу страну мне также запрещено въезжать. Якобы я пособничал какой-то террористической деятельности. Все разбирательства отложили на утро, а меня отправили в камеру. У меня забрали телефон, документы и даже кофту, потому что на капюшоне были шнурки, а с ними в камеру нельзя. Поэтому ночь я провел в холодной камере в одной майке.

— Вы пытались объяснить, что приехали на литературный фестиваль?

— Да, конечно. Утром меня отвезли в отдел, который работает с мигрантами. Там я сказал, что я писатель, приехал на международный литературный фестиваль… Ничего они не поняли. Правда, они были со мной вежливы, пытались понять, почему я считаюсь террористом, спрашивали, воевал ли в составе украинской армии на востоке страны. Далее мне поставили в паспорт печать о том, что мне запрещен въезд на территорию Беларуси на неопределенный срок. Написали, до какого числа я должен выехать из страны, но до какого времени запрещен въезд, было непонятно.

О том, что попал в списки невъездных в Российскую Федерацию, Жадан не знал. Говорит, что если бы знал, то не поехал.

— Да, в списках невъездных в сепаратистские республики («ДНР» и «ЛНР») я состою, но про другие узнал только сегодня.

Украинский писатель искренне удивляется, что «из-за каких-то решений в России» его могли лишить возможности приезжать в Беларусь.

— Дело даже не в самой ситуации, а в том, что Беларусь здесь выступает каким-то придатком России, ее частью, а не независимой страной. В России решили, что я террорист, и внесли в список. А Беларусь, поскольку состоит в «союзном государстве», вынуждена слепо исполнять все причуды и глупости, которые исходят от России.

В России Сергей Жадан не был с 2013 года и считает, что «до окончания российско-украинского конфликта о поездках в Россию речи быть не может». В Беларуси впервые был в 1994 году и с тех пор приезжает регулярно.

— Я люблю Беларусь, у меня здесь много друзей. Мы планировали с музыкантами группы «Собаки в космосе» делать здесь концерт в мае. Я люблю ваш проспект Независимости, прогуляться по нему вечером. Немига, конечно, тоже шикарна. Еще, когда приезжаю в Минск, обязательно захожу в «Кнігарню Логвінаў», у меня там много знакомых.

Вечером 11 февраля стало известно, что Сергею Жадану запрет на въезд в нашу страну аннулировали.