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В Румынии митингующие устроили марафон вокруг здания правительства

  • 12.02.2017, 9:27
Фото: ЕРА

Манифестанты держат в руках плакаты с надписями «Отставка!» и «Воры должны сидеть в тюрьме».

Двенадцатый день антиправительственных протестов в Румынии манифестанты отметили марафонским бегом вокруг здания правительства в Бухаресте. Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня мы организуем необычную акцию протеста против правительства. По прилегающим к правительственному зданию бульварах мы пробежим марафонскую дистанцию в 42 километра. Мы надеемся, что к марафонскому бегу протеста присоединятся и другие манифестанты", - сообщили организаторы протестов из группы "Коррупция убивает".

Румынские журналисты подсчитали, что им предстоит пробежать двадцать кругов вокруг здания Кабинета министров.

Манифестанты держат в руках плакаты с надписями "Отставка!", "Сон нации порождает монстров", "Воры должны сидеть в тюрьме".

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в Уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что не будут открывать уголовные дела против чиновников, которые нанесли государству ущерб меньше 200 тысяч лей ($47800). В Национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

В результате массовых акций протеста, собравших до 600 тысяч человек, 5 февраля правительство Сорина Гриндяну отменило декрет, которым смягчало антикоррупционное законодательство. Однако демонстранты продолжают акции, требуя отставки правительства.


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