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Украинский финансист: Лукашенко – это паразит, присосавшийся к телу более богатого носителя

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  • 12.02.2017, 9:38
Сергей Фурса
Фото: gs.fm

Украинцам не стоит обольщаться, когда белорусский диктатор «лает» на Кремль.

Известный украинский финансист Сергей Фурса на своей странице в Facebook написал о том, что еще вчера украинцы восхищались правителем Беларуси Лукашенко за то, как он смело «лает» на Россию, а сегодня уже готовы объявить войну Беларуси за то, что они на сутки задержали украинского писателя Сергея Жадана.

«Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться. У Лукашенко брак по расчету с Россией. Ничего личного, только деньги. Поэтому все его эскапады в адрес России ничего не значат. Он не станет вдруг демократом и не побежит дружить с нами, ему деньги нужны. Беларусь Лукашенко – это паразит в экономическом плане, присосавшийся к телу более богатого носителя. Дает Россия деньги и Лукашенко будет в десна всех целовать, не дает, будет кричать и топать ногами и обещать уйти», – отметил Сергей Фурса.

Он отмечает, что Лукашенко напоминает содержанку, которая выбрала себе «папика» и это позволяет худо-бедно жить экономике и жить режиму. «Когда у вас такие отношения не страшно торговаться и кричать, кого-то там арестовывать. Все ведь все понимают, и содержанка и «папик», что любви нет, а значит и разрушить ничего нельзя и все счастливы до поры до времени...», – написал Фурса. По его словам, именно поэтому Лукашенко никогда не будет другом Украины, даже обижаться на него нельзя.


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