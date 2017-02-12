Айфоны, плафоны и административные препоны 2 Янка Грыль, «Белгазета»

12.02.2017, 9:59

Мечты властей про плодящиеся сами собой инновации разбиваются о прозу жизни.

Много «важного», «нужного» и просто упоительного было сказано 3 февраля за 7,5 часов «большого разговора» Лукашенко с прессой. Лишь один вопрос оказался раскрыт недостаточно полно - за счет каких отраслей собирается выживать страна в условиях кризиса. Как у нас там с инновациями-модернизациями? Сам Лукашенко не раз утверждал, что эпоха углеводородов кончилась, «эти всякие гаджеты, айфоны, плафоны и прочее будут приносить богатство в будущем, современные, новейшие технологии».

К сожалению, разговор об экономических инновациях Лукашенко направил в русло обсуждения частностей (например, административных механизмов бизнес-лоббирования), а про технологические инновации высказался довольно скептически. Если верить Лукашенко, ему надоела ситуация, когда ученые уверяют его, что «изобрели чудо», а чиновники убеждают, что чудеса Беларуси не нужны.

Лукашенко правдоподобно описал конфликт интересов НАН РБ и Совмина: дескать, его вынудили принять «жестокое решение» - делегировать полномочия по внедрению научных разработок Академии наук под ее же ответственность. Лукашенко дал детальную инструкцию чиновным инноваторам по генерированию и внедрению новшеств: «Если ты, руководитель, считаешь, что какое-то научное исследование нужно для Беларуси, - ты главный. Ты определяешь, что это надо Беларуси, ты определяешь, куда это надо. И, не дай бог, ты дерьмо принесешь и мы затратим деньги, осваивая и не освоив».

Не обладая должными компетенциями в оценке упомянутой Лукашенко субстанции на предмет инновационности, отметим: лейтмотивом любого белорусского совещания по научной проблематике на высшем уровне всегда были призывы «идти от жизни» и ставить прикладные задачи шаговой доступности.

По словам Лукашенко, сильной стороной белорусской науки является ее способность к самообеспечению: «Вы молодцы, вы работаете лучше, чем в спорте, сегодня на 70% обеспечиваете себя сами, а когда-то полностью сидели на бюджете».

Правитель признался, что для оценки заслуг ученых мужей намерен провести своего рода инспекцию: «У меня на столе указ по госпремиям, где много ученых людей. Я его не подписал. Я поручил провести меня по всем проектируемым лауреатам. Если это ученый, то, прежде чем подписать указ, я хочу посмотреть, что он изобрел».

Лукашенко, похоже, не слишком доверяет как ученым, так и чиновникам. Но и они, судя по всему, не спешат внедрять предложенные им критерии оценки научных

достижений. «Не дай бог, дерьмо принесешь», конечно, сильный довод. Однако и с ним, и без него далеко не все у нас гладко с инновациями.

ВЕРХОВНЫЕ МОДЕРНИЗАТОРЫ

Видимо, именно поэтому официальная информация о госпрограмме инновационного развития (ГПИР) РБ на 2016-20гг., утвержденной указом Лукашенко 31 января, достаточно скупа. Указ и программа на момент написания статьи доступны не были, провозглашенная задача «обеспечения качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов» (перспективными сейчас считаются VII-VIII уклады), выглядит несколько дежурно и декларативно, да и приводимые цифры, честно говоря, не очень впечатляют.

Для сравнения: 30 января, днем раньше, в роли инноватора выступил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, провозгласивший третью модернизацию своей страны. В устном телеобращении к нации и ставшем доступным уже утром 31 января документе казахстанский коллега Лукашенко достаточно четко сформулировал цели своей инициативы и причины ее возникновения: «Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах, - это одновременно исторический вызов и шанс для нации… Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны».

Безусловно, у Казахстана своя специфика, упомянутая Лукашенко на большой пресс-конференции: в постсоветскую эпоху он стартовал с более низкого технологического уровня, нежели Беларусь. Однако в свой проект третьей модернизации Назарбаев умудрился упаковать практически всю экономику - от ИТ до вполне традиционных секторов с узнаваемыми приоритетами (АПК, логистика и пр.), от любимой бюрократами институциональной рутины до преподавания отдельных предметов на английском и бесплатного профессионально-технического образования.

Это неплохой урок - у нас отраслевые программы, быть может, и получше, но связать их единым целеполаганием и эффектно преподнести электорату от лица главы государства чиновники почему-то не спешат. На фоне третьей казахстанской модернизации единственная белорусская (2012-14гг.), оказавшаяся робкой попыткой технологически обновить не самые продвинутые отрасли (деревообработка, легпром), выглядит откровенно проигрышно.

ДЕРЖАВНЫЕ ИННОВАТОРЫ

Разговор о высокотехнологичных секторах на пресс-конференции свелся в основном к скупой похвале разработкам отечественного ВПК в области электроники и к модной теме льгот для резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Лукашенко с удивлением выяснил, что «не все айтишники святые» и даже «начали уже в конвертах зарплату получать». По словам Лукашенко, вразумлять зарвавшихся «яйцеголовых» задушевной беседой был отправлен глава СК РБ. «Прекратите шалить, мы так будем смотреть - а потом поставим вас в один ряд со всеми. Чем вы отличаетесь, великие айтишники?» - подытожил правитель.

Видимо, эхо споров о социально-экономической обоснованности льгот ПВТ докатилось до самого верха. Однако, кроме очевидного популистского звучания, у дискуссии есть другой очевидный подтекст: инновационным драйвером для дышащих на ладан и при этом не льготируемых традиционных перерабатывающих отраслей льготируемый ИТ-сектор так и не стал, поскольку просто адсорбирует светлые идеи и высокопроизводительные мозги, отправляя продукты их жизнедеятельности на экспорт.

Никак не желает разгореться в полную силу звезда другого прорывного проекта - Китайско-белорусский индустриальный парк (КИБП) «Великий камень». 26 января выяснилось, что после нашумевших в 2015г. заявлений о приходе в КБИП высокотехнологичных производителей пивного солода реализовывать инвест-проект в парке собралась известная деревообрабатывающая компания «Кроноспан».

Глава администрации «Великого камня» Александр Ярошенко сообщил, что в феврале осчастливит Совмин проектом нового указа по совершенствованию законодательства о КБИП, т.е. о новых льготах. В остальном все по плану: инвестиции в проект уже превысили $205 млн., «завершены строительные работы по устройству дорог и инженерных сетей в границах 7 улиц стартовой зоны общей протяженностью 13 км», здание административного корпуса введут в эксплуатацию летом, строительство первого арендного дома начнут в 2017г. Кроме строительно-инфраструктурных подвигов озадачились даже учреждением венчурного фонда на $20 млн., что не может не радовать. Увы, в целом об инновационных дерзаниях КБИП и экономической отдаче от них по-прежнему приходится говорить в будущем времени.

Белорусская мечта про айфоны-плафоны и плодящиеся сами собой инновации разбивается о прозу жизни. Если уповать на иностранных инвесторов, то они требуют льгот и ориентируются на внешние рынки - мимо бюджета родины. Если делать ставку на собственные силы, то, как признает «Концепция ГПИР РБ на 2016-20гг.», «целевое бюджетное финансирование инновационных проектов госпрограмм остается достаточно низким», поскольку «изыскать средства одновременно на создание новых наукоемких производств и на техническое перевооружение традиционных секторов экономики внутри страны является проблематичным».

Начальство, требующее прикладной, идущей от жизни конкретики, либо толкает к «массовому тиражированию уже хорошо апробированных технологий и товаров в ущерб внедрению и распространению инноваций», либо уламывает иностранных инвесторов в обмен на льготы построить ему светлое высокотехнологическое будущее под ключ. Остаются нефть, калий, АПК и штучная сборка тракторов за тридевять земель.

Янка Грыль, «Белгазета»