США готовят ответные меры на запуск КНДР баллистической ракеты 12.02.2017, 10:11

Фото с сайта nv.ua

Трамп также заявил о полной поддержке Японии в свете последних ракетных испытаний Северной Кореи.

Администрация американского президента рассматривает полный спектр мер в качестве ответа на запуск КНДР баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters (перевод – gazeta.ru).

Среди названных американской стороной мер в отношении Пхеньяна указывается введение новых санкций, а также усиление военного присутствия США в районе Корейского полуострова.

В Белом доме также назвали ожидаемой «провокацию» со стороны Пхеньяна после прихода Дональда Трампа на пост президента США.

«Это не стало сюрпризом. Северокорейский лидер [Ким Чен Ын] любит привлекать внимание в подобные моменты», — сказал неназванный член администрации американского президента.

Кроме того, в Белом доме планируют усилить давление на Китай, чтобы он сдерживал подобную деятельность КНДР. Как отмечается, Трамп уже упоминал, что «Пекин делает недостаточно» в этой области.

США полностью поддерживают Японию в свете последнего ракетного запуска КНДР.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ, передает Reuters (перевод – РБК).

По словам американского президента, Соединенные Штаты «на 100 процентов» поддерживают Японию. Трамп отметил, что с его точки зрения Япония является «отличным союзником» для США.

В свою очередь, Синдзо Абэ назвал проведенное Северной Кореей ракетное испытание «абсолютно неприемлемым». Также глава японского правительства подчеркнул, что власти КНДР должны придерживаться резолюций, принятых ранее Советом безопасности ООН.

Северная Корея провела очередное ракетное испытание утром 12 февраля. Баллистическая ракета была запущена с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела порядка 500 км и упала в Японское море.

По данным Пентагона, запущенная ракета не являлась межконтинентальной. Как считают американские военные, КНДР запустила ракету средней дальности. В военном ведомстве США подчеркнули, что отслеживали траекторию ракеты над территорией Северной Кореи и Японского моря.