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Видеохит: Кот-экстремал ворует сало из кормушек для птиц

  • 12.02.2017, 10:19

Находчивый кот проявил чудеса эквилибристики.

В сети набирает популярность видеозапись, на которой кот ворует сало из птичьих кормушек.

Видео размещено на YouTube, пишет apostrophe.ua.

Судя по названию видеозаписи, действие происходит в российском городе Воронеж. На кадрах зафиксировано, как кот подобрался по ветке к одной из кормушек. Затем он совершает довольно неловкие попытки достать из нее сало, несколько раз едва не сорвавшись с дерева.

Однако кот смог не только сохранить равновесие и не рухнуть вниз, но и после немалых усилий все-таки достать свою добычу и с ней в зубах скрыться в только ему одному известном направлении.


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