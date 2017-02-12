Видеохит: Кот-экстремал ворует сало из кормушек для птиц
- 12.02.2017, 10:19
Находчивый кот проявил чудеса эквилибристики.
В сети набирает популярность видеозапись, на которой кот ворует сало из птичьих кормушек.
Видео размещено на YouTube, пишет apostrophe.ua.
Судя по названию видеозаписи, действие происходит в российском городе Воронеж. На кадрах зафиксировано, как кот подобрался по ветке к одной из кормушек. Затем он совершает довольно неловкие попытки достать из нее сало, несколько раз едва не сорвавшись с дерева.
Однако кот смог не только сохранить равновесие и не рухнуть вниз, но и после немалых усилий все-таки достать свою добычу и с ней в зубах скрыться в только ему одному известном направлении.