закрыть
12 февраля 2017, воскресенье, 14:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Таксисты требуют отменить двойную пошлину на авто

9
  • 12.02.2017, 10:27
  • 8,982

С инициативой выступил профсоюз такси «Центр».

Профсоюз водителей такси «Центр» создал петицию об отмене двойной оплаты госпошлины для автомобилей-такси в течение года, пишет сайт abw.by.

Соответствующая информация размещена на сайте петиций change.org.

«Согласно действующему законодательству, автомобили-такси проходят обязательную процедуру гостехосмотра два раза в год. При этом госпошлина на допуск автомобилей к участию в дорожном движении уплачивается каждый раз в полном объеме – дважды в год. Это увеличивает налоговую нагрузку на таксистов и не совсем справедливо по отношению к ним, т.к. автомобили-такси по интенсивности эксплуатации и воздействию на дороге ничем не уступают автомобилям, занятым, например, в доставке товаров народного потребления. В связи с этим просим внести изменения в часть третью пункта 8 статьи 250 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь и снизить ставку государственной пошлины на коэффициент 0,5 – то есть разрешить водителям такси при прохождении гостехосмотра два раза в год платить госпошлину в однократном размере, а именно – по половине всей суммы при каждом техосмотре», - сказано в петиции.

По информации составителя петиции, в расходах не учитывается даже минимальная заработная плата, и, следовательно, и возможность содержать свои семьи, оплачивать коммунальные услуги, и т.п. «Отрицательное сальдо компенсируется за счет ущемления собственных интересов водителей такси, таких как вынужденные нарушения отчислений средств в ФСЗН, соответственно человек утрачивает право на достойное пенсионное обеспечение, а также за счет перераспределением средств, необходимых для обновления автомобиля раз в 5 лет, вследствие чего после прихода личного автомобиля в негодность водитель теряет возможность в дальнейшем работать в данной сфере.

С целью снижения налоговой нагрузки на владельцев транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, с 2015 г. частью третьей пункта 8 статьи 250 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь установлено понижение ставки государственной пошлины на коэффициент 0,5. Почему бы не сделать то же самое для автомобилей-такси?!»

Как рассказал журналистам председатель профсоюза Александр Стаховский, ранее с просьбой уменьшить и «располовинить» госпошлину профсоюз обращался в Министерство финансов, откуда был получен ответ в духе «много ездите - значит платить должны больше».


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет