Таксисты требуют отменить двойную пошлину на авто 9 12.02.2017, 10:27

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С инициативой выступил профсоюз такси «Центр».

Профсоюз водителей такси «Центр» создал петицию об отмене двойной оплаты госпошлины для автомобилей-такси в течение года, пишет сайт abw.by.

Соответствующая информация размещена на сайте петиций change.org.

«Согласно действующему законодательству, автомобили-такси проходят обязательную процедуру гостехосмотра два раза в год. При этом госпошлина на допуск автомобилей к участию в дорожном движении уплачивается каждый раз в полном объеме – дважды в год. Это увеличивает налоговую нагрузку на таксистов и не совсем справедливо по отношению к ним, т.к. автомобили-такси по интенсивности эксплуатации и воздействию на дороге ничем не уступают автомобилям, занятым, например, в доставке товаров народного потребления. В связи с этим просим внести изменения в часть третью пункта 8 статьи 250 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь и снизить ставку государственной пошлины на коэффициент 0,5 – то есть разрешить водителям такси при прохождении гостехосмотра два раза в год платить госпошлину в однократном размере, а именно – по половине всей суммы при каждом техосмотре», - сказано в петиции.

По информации составителя петиции, в расходах не учитывается даже минимальная заработная плата, и, следовательно, и возможность содержать свои семьи, оплачивать коммунальные услуги, и т.п. «Отрицательное сальдо компенсируется за счет ущемления собственных интересов водителей такси, таких как вынужденные нарушения отчислений средств в ФСЗН, соответственно человек утрачивает право на достойное пенсионное обеспечение, а также за счет перераспределением средств, необходимых для обновления автомобиля раз в 5 лет, вследствие чего после прихода личного автомобиля в негодность водитель теряет возможность в дальнейшем работать в данной сфере.

С целью снижения налоговой нагрузки на владельцев транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, с 2015 г. частью третьей пункта 8 статьи 250 особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь установлено понижение ставки государственной пошлины на коэффициент 0,5. Почему бы не сделать то же самое для автомобилей-такси?!»

Как рассказал журналистам председатель профсоюза Александр Стаховский, ранее с просьбой уменьшить и «располовинить» госпошлину профсоюз обращался в Министерство финансов, откуда был получен ответ в духе «много ездите - значит платить должны больше».