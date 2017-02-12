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Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки после конфликта на старте ЧМ

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  • 12.02.2017, 10:36
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Фото: Андрей Аносов

Примирение состоялось после спринтерской гонки австрийском Хохфильцене.

Российский биатлонист Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад после спринтерской гонки в субботу пожали друг другу руки в знак примирения после инцидента на старте ЧМ в австрийском Хохфильцене, пишет championat.com.

В ходе первой гонки чемпионата Фуркад подрезал Шипулина, при этом правила не были нарушены. Незадолго до этого произошел еще один инцидент с участием француза и другого российского биатлониста — Александра Логинова — он упал после контакта с Фуркадом. На церемонии награждения по итогам эстафеты, где сборная РФ завоевала бронзу, а французы — серебро, Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Фуркаду, и тот демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся.

Фото: Андрей Аносов

Затем Шипулин заявил, что потерял всякое уважение к Фуркаду.

Ранее Фуркад под записью Союза биатлонистов России (СБР) в аккаунте в Instagram с поздравлениями Логинова с днем рождения написал, что "одним из лучших трофеев" в карьере россиянина является двухлетняя дисквалификация за допинг, но позднее удалил это сообщение.


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