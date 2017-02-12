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«Ваш президент Шушкевич оставил очень хорошее впечатление»

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  • 12.02.2017, 10:58
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Станислав Шушкевич

Как Беларусь воспринимали бы в мире, если бы не было диктатуры.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларуси» Андрей Санников рассказал в «Фейсбуке» о необычном разговоре на университетской конференции в Брюсселе.

«В перерыве той же конференции подошел ко мне благообразный пожилой мужчина с орденской бутоньеркой в петлице.

- Вы знаете, а я с вашим президентом встречался. Очень хорошее впечатление осталось.

Ну, думаю, сейчас начнется: «Не все только плохое...» и т.д. и т.п.

- Я когда-то работал во Всемирном банке, занимался Беларусью. Ваш президент, Шушкевич, с нами очень открыто разговаривал.

- Так вы, значит, и с Богданкевичем знакомы? - с облегчением спросил я.

- Конечно, очень грамотный финансист. Только одного я помню, который никак не мог понять, что такое свободный рынок.

- Кто же это?

- Мясникович.

Ну вот, а у нас его упорно в рыночники записывали».


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