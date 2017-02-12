К чему приведет сделка с Путиным 6 12.02.2017, 11:15

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Правители России не являются великими мыслителями, но Запад должен проявить силу и принципиальность.

Из Украины в последнее время поступали главным образом плохие новости. Тысячи мирных жителей оказались между морозом и артиллерийским огнем из-за бешеного путинского штурма. Он был самым страшным с начала 2015 года. В Кремле уже потирают окровавленные руки в ожидании нового передела мира — и в полной уверенности, что Украина уже скоро будет принадлежать им. Тем временем похоже, что на Западе много тех, кто готов рассмотреть «все опции», чтобы заключить сделку с Путиным, пишет заместитель премьер-министра Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе для немецкого издания Die Welt (перевод – inosmi.ru).

С каких пор дела стали столь плохи? Это началось не на прошлой неделе или в прошлом году. Отчасти это началось намного раньше, возможно в феврале 2014 года, когда Россия напала на Украину. Мы все помним это время. Украина умоляла Россию прекратить вмешательство. Запад умолял Украину не реагировать военными средствами. Лишь Россия никого не умоляла, а делала то, что она и делает в последние годы: манипулировала, лгала и — в конечном эффекте — оккупировала страну, которая ей не принадлежит.

Тогда мы словно окаменели. Украине потребовалось в 2014 году три долгих месяца — март, апрель, май — чтобы преодолеть шок и перейти к обороне. Однако, к сожалению, многие на Западе, похоже, все еще в шоке. Россия вмешивается в ваши выборы, подкупает вас, выставляет вас на показ, а вы ее все еще умоляете.

Вы взываете к доброй воле того, у кого стало привычкой расчленять своих соседей. Некоторые из вас, вероятно, думают, что этот кошмар прекратится, если вы дадите России то, что она требует. Вы просто не можете понять, что это. Ну тогда — вот короткое пояснение: в России довольно невысокого мнения об идеологии взаимовыгодного сотрудничества. Там убеждены в одном: теперь наступило время для собственного взлета — и для падения Запада.

Да, это противоречит логике. Но это соответствует представлению Москвы о мире как об игре с нулевой ставкой. Да, это противоречит всему тому, чему мы научились за прошедшие 25 лет. Но, как видно, перевод стрелок часов назад является одной из самых приоритетных задач Кремля.

Не обманывайтесь — все это произошло не оттого, что Россия вас неправильно поняла. Это произошло потому, что все мы неправильно поняли Россию. Все эти годы мы думали, что Советский Союз мертв. Неправильная мысль. Он лишь перестроился и подготовился к реваншу.

«Хьюстон, у нас проблемы». И этой проблемой является СССР 2.0 — государство, где господствует секретная служба ФСБ, которая способна на такие вещи, о которых СССР 1.0 не мог даже мечтать: включиться в ваши прения и повернуть их в свою пользу, обесценить ваши ценности, подкупить ваши элиты, сокрушить вашу сплоченность.

Нет, правители России не являются великими мыслителями. Они являются обычными бывшими функционерами КГБ, правда, с неограниченными денежными средствами и без каких-либо принципов. У них нет никаких собственных грандиозных идей, но они хорошо умеют подорвать ваши: ЕС, НАТО, американскую мечту, Европейский дом.

Так почему же не отдать России то, чего она хочет? Ну, в первую очередь потому, что Украина находится в списке ее пожеланий на первом месте. А Украина не собирается идти на это. Трудно представить себе более противоположные желания: Украина хочет свободу, а Путин хочет держать Украину на поводке. Какая из этого может получиться сделка, кроме сделки за счет коренных законных интересов Украины?

Сделка с Путиным — это сделка с дьяволом: он даст вам что-то, а вы отдадите за это всю систему ценностей. Он даст вам что-то, а вы примиритесь с новым переделом мира. Он даст вам что-то, а вы отвернетесь, когда он будет разрушать своих соседей.

Десятки тысяч украинцев пожертвовали своей жизнью не для того, чтобы Путин все же получил в конечном счете то, что он хочет. Мы как свободная нация сделали свой выбор. Теперь вам на Западе надо сделать свой выбор. Если вас соблазнили на то, чтобы заключить сделку с Путиным, то мы не можем ничего изменить. Но ради Бога, не ведите торговлю за счет свободы других. Это было бы низко, это был бы грех, который всегда будет преследовать вас. Свобода не может быть ставкой в геополитической игре. НАТО, ЕС, демократия, международное право не могут быть выставлены на продажу.

Не может быть честного соглашения между Западом и Россией без честного соглашения между Украиной и Россией, которое должно основываться только на восстановлении суверенитета Украины над своей территорией — не на условиях России, а на условиях международного права. К несчастью, непохоже, что Россия сейчас готова к этому.

Западу пора защищать землю, на которой он стоит. Еще не так давно Запад рассматривал весь мир, как эту «землю», потому что он думал, что демократия важна для всех людей. Это представление ставится теперь под сомнение тем, кто невысокого мнения о демократии. Он хочет заново переделить мир — на тех, кто живет в демократии, и на тех, кто может обойтись без нее.

Если Запад проявит слабость, то часы вернутся во времена Рональда Рейгана. Свободный мир стал бы меньше. И еще меньше. И еще меньше. В конце концов он стал бы меньше, чем мир тирании и продолжал бы уменьшаться. Если умрет свобода в Сирии, если она умрет на Украине, то отчасти она умрет и на Западе. Поэтому попытайтесь, пожалуйста, сделать то, что кажется невозможным: быть сильными во времена невероятных испытаний. История будет судить о вас по этому.