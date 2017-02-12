Экс-замминистра МВД подался в иностранный бизнес 12 12.02.2017, 11:39

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Александр Щурко

Уволенный из-за громкого коррупционного скандала генерал-майор Щурко неожиданно «всплыл» в Литве.

Лишившийся должности в результате громкого коррупционного скандала бывший первый заместитель министра МВД генерал-майор милиции Александр Щурко благополучно для себя трудоустроился в крупный литовский бизнес.

После прихода к власти в 1994 году Лукашенко Щурко возглавил объединение «Охрана» при МВД. В феврале 2001 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел, курировал милицию общественной безопасности и специальную милицию, позже криминальную милицию страны, пишет d_zholik в своем блоге.

В октябре 2007 года за упущения и серьезные недостатки в организации работы органов внутренних дел по своевременному изобличению и пресечению преступной деятельности бывшего командира роты Гродненского отдела Департамента охраны МВД Сергейчика А.В. (маньяк расстрелян по приговору суда), совершившего ряд умышленных убийств и других тяжких преступлений, ненадлежащее выполнение служебных обязанностей указом президента Александр Щурко был предупрежден о неполном служебном соответствии.

В ноябре 2008 года на совещании по вопросам эффективности принимаемых мер по борьбе с коррупцией большая группа высокопоставленных чинов МВД во главе с первым заместителем министра Щурко была обвинена Лукашенко в нарушениях законодательства с целью незаконного получения земельных участков в водоохранной зоне Заславльского водохранилища для строительства особняков. Спустя две недели милицейский генерал без указания юридических оснований был освобожден от занимаемой должности.

После увольнения из МВД продолжил государственную службу в Министерстве транспорта и коммуникаций заместителем начальника транспортной инспекции.

В настоящий момент отставной генерал представляет интересы группы компаний ARVI, возглавляя наблюдательный совет ее белорусской «дочки». Литовским холдингом с задержкой реализовано два крупных проекта в Лидском районе по переработке и утилизации отходов животного происхождения и выращиванию и переработке мяса индейки с объемом инвестиций порядка 50 млн евро, около 70 % из которых составляют кредиты «БПС-Сбербанка».

Опекаемый белорусским генералом иностранный бизнес заполучил статус резидента свободной экономической зоны с многомиллионными льготами по уплате НДС и освобождением от таможенных пошлин.

Литовский собственник дополнительно рассчитывает еще на целый ряд инвестпроектов в аграрном и гостиничном секторе страны с предполагаемым общим объемом инвестиций свыше 100 млн евро при условии кредитного финансирования со стороны «БПС-Сбербанка».

Собственно, залог успешности иностранных инвестиций в белорусскую экономику в том и состоит, что взять под реализацию проекта крупный кредит в белорусском банке (рисковать чужими деньгами) и назначить главой местного представительства генерала спецслужб, помощника Лукашенко, министра в отставке либо ввести в состав участников на безвозмездной основе спортивный клуб во главе с сыном Лукашенко.