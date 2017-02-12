Сын Алеся Марочкина: У отца настроение – жить и творить 4 12.02.2017, 11:43

3,532

Алесь Марочкин

Фото: «Радыё Свабода»

Игорь Марочкин рассказал о состоянии здоровья известного белорусского художника.

Сын 76-летнего художника Алеся Марочкина, который на днях перенес срочную операцию на сердце, сообщил о состоянии здоровья отца на своей странице в «Фейсбуке». Родные посетили художника в больнице в пятницу.

«Дорогие друзья! Сегодня навещал отца, встречался и разговаривал с доктором Александром Владимировичем. Доктор оценивает его состояние, как стабильное. Выполняется весь послеоперационный комплекс: перевязки, лекарства, массаж, вместе с инструктором наш больной работает над своим дыханием, - написал Игорь Марочкин. - Честно говоря, пока отец слаб, нужно время, чтобы оправиться после такой операции. Прошу вас, друзья, не торопиться с посещением его в клинике, тем более, что карантин не отменена».

По словам сына художника, вся его семья благодарит неравнодушных людей за слова поддержки.

«Каждый раз мы передаем ваши приветствия Алексею Антоновичу. У его настроение - жить и творить, а это, как мы понимаем, самое главное в такой ситуации», - написал Игорь Марочкин.