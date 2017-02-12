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Светлана Алексиевич: Происходят серьезные вещи, которые нам неизвестны

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  • 12.02.2017, 11:59
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Светлана Алексиевич

Писательница прокомментировала задержание Сергея Жадана в Минске.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич назвала "плохими знаками" действия властей своей страны в отношении украинского писателя Сергея Жадана, передает УНН.

"Это плохие знаки - что Беларусь кого-то боится, что она не самостоятельная. Блогера Лапшина отправили в Азербайджан, теперь вот Сергей Жадан, это лауреат очень многих международных премий", - отметила Алексиевич.

"Очень жаль, что наша власть теряет достоинство, зависит от какой-то паутины, по которой мы не знаем, что, собственно, происходит. Возможно, этот конфликт (с Россией) только внешняя какая-то игра, а на самом деле происходят какие-то серьезные вещи, которые нам неизвестны. Но самое главное, что Беларусь перестает быть самостоятельной страной, она начинает играть в чужие игры", - добавила писательница.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Позже белорусские власти аннулировали своей же штамп о запрете на въезд в паспорте украинского писателя.


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